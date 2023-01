Empleados domésticos en Mass. desconocen sus derechos: Encuesta

Casi ocho años después de la aprobación de una ley que otorga nuevos derechos a los trabajadores domésticos de Massachusetts, la efectividad de la ley se ha visto obstaculizada por la falta de conciencia entre los empleados y empleadores y los recursos insuficientes para hacer cumplir la ley, concluyó un nuevo informe.

Los investigadores que encuestaron a más de 200 amas de casa, limpiadoras, niñeras, cuidadoras, cocineras y otras personas que caen bajo la sombrilla de lo que es catalogado como "trabajadoras domésticas" encontraron que la mayoría tenía poca o ninguna conciencia de las protecciones que les garantiza la ley de 2014, mientras que las familias que emplean ellos estaban igualmente fuera del circuito sobre los requisitos que enfrentan.

El informe publicado el jueves Boston College Law School Civil Rights Clinic y Brazilian Worker Center no llegó a criticar abiertamente a la oficina del fiscal general, que es la principal agencia responsable de hacer cumplir la ley y educar tanto a los empleadores como a los empleados sobre sus disposiciones u otros organismos que podrían desempeñar un papel en la maximización del éxito de la ley.

En cambio, los autores destacaron las brechas evidentes que persisten años después de su aprobación y describieron una serie de pasos recomendados que esperan que "nos empujen a todos a trabajar más duro para cumplir la promesa" de la legislación.

"Los resultados de nuestra encuesta destacaron dos obstáculos principales que dificultan la eficacia del proyecto de ley, el primero es la falta de conocimiento sobre el proyecto de ley y cómo denunciar una infracción y el segundo es la limitación de recursos para aplicarlo adecuadamente", dijo Lloyd Hancock, estudiante de derecho de Boston College. que es coautor del informe. "Además, las encuestas indicaron muchos casos de incumplimiento del proyecto de ley, lo que probablemente se deba a la falta general de conocimiento".

El gobernador Deval Patrick promulgó el proyecto de ley en junio de 2014 y sus medidas entraron en vigencia el 1 de abril de 2015.

Muchos hogares que contratan trabajadores domésticos tienen mayores ingresos. Más de un tercio de los empleadores encuestados, el 37 por ciento, reportó ingresos familiares anuales de $250,000 o más.

Los propios trabajadores aterrizaron mucho más abajo en la escala de ingresos. Más de ocho de cada 10 que participaron en la encuesta dijeron que ganaban menos de $40,000 por año y el 47 por ciento ganaba menos de $30,000 por año.

La senadora Lydia Edwards, quien en 2014 ayudó a abogar por la aprobación de la legislación cuando trabajaba con la Coalición de Trabajadores Domésticos de Massachusetts, recordó que en ese momento "había brechas reales en [la] comprensión de lo que es el trabajo de cuidado, el valor de este y que a las personas que lo están haciendo incluso se les debería pagar".

"Descubrimos que estaban siendo discriminados, no teníamos infraestructura establecida en nuestras leyes y, honestamente, muchas personas simplemente no sabían, muchos empleadores simplemente no sabían verlos como trabajadores, como empleados, y tratarlos como si fueran parte de la familia", dijo Edwards durante un evento virtual el jueves para publicar el informe.

La ley formalizó una serie de protecciones y derechos laborales para las personas pagadas por realizar "trabajos de naturaleza doméstica dentro de un hogar", incluido el pago de horas extras, descansos y tiempo libre. Cualquier persona que trabaje 16 horas o más por semana debe recibir un acuerdo por escrito, en un idioma que pueda entender, que describa su tarifa de pago, responsabilidades, descansos y días libres y otros puntos clave.

Según la ley, los empleadores también deben proporcionar a los trabajadores un aviso de los derechos disponibles para ellos y conservar los registros de nómina durante al menos tres años.

Para analizar cuánto impacto ha tenido la ley hasta ahora, los investigadores realizaron encuestas con 205 trabajadores domésticos y 124 empleadores, así como con varios centros de trabajadores y grupos de derechos de los trabajadores en Massachusetts. También sostuvieron entrevistas con representantes de la oficina del fiscal general de Massachusetts, el Departamento de Trabajo de los EEUU, la Comisión contra la Discriminación de Massachusetts, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Massachusetts y la oficina de la Región Sur del Área de Boston de la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional.

Sus hallazgos pintaron una imagen de una ley que sigue siendo en gran medida desconocida en la industria que pretendía regular.

Más de las tres cuartas partes de los trabajadores de Massachusetts encuestados tenían poca o ninguna comprensión sobre las protecciones que se les garantizan en virtud de la ley de 2014, con un 38.6 por ciento describiéndose como "sin conocimiento" de la ley y un 38 por ciento diciendo que están "ligeramente familiarizados" con eso.

Aproximadamente la misma tendencia se observó entre los habitantes de Massachusetts que emplean a trabajadores domésticos en sus hogares, el 47 por ciento de los cuales dijeron que "no tenían conocimiento" de la ley y el 31 por ciento de los cuales están "ligeramente familiarizados".

El factor más importante para concienciar a los trabajadores sobre sus derechos fue una constelación de centros de trabajadores y organizaciones de derechos de los trabajadores en todo el estado. Alrededor del 40 por ciento de los encuestados dijeron que fue allí donde aprendieron sobre la ley; en comparación, solo un poco más del 10 por ciento dijo que su empleador les informó sobre la ley.

Los autores del informe encontraron una correlación significativa entre el conocimiento de la ley y el cumplimiento de sus requisitos, advirtiendo que las protecciones obligatorias no se brindan regularmente. Cuarenta y tres por ciento de los empleadores encuestados no cumplieron con el requisito de proporcionar un contrato por escrito a los trabajadores calificados, un tercio no pagó las horas extras a los empleados que trabajaron más de 40 horas por semana y más de la mitad no proporcionó talonarios de pago.

“Esa falta general de conocimiento es algo que realmente está obstaculizando la eficacia del proyecto de ley”, dijo Hancock.

Desde la fecha de vigencia de la ley, la oficina del fiscal general, que estuvo a cargo desde principios de 2015 hasta la semana pasada por la ahora gobernadora, Maura Healey, ha recibido alrededor de 214 quejas de alguien que seleccionó la opción de "violaciones de la ley de trabajadores domésticos" en un formulario de queja y presentó acciones de cumplimiento contra los empleadores en 29 casos, según el informe.

Cyndi Mark, jefa de la división de trabajo justo del fiscal general, dijo en el evento del jueves que la principal oficina del fiscal estatal ha "evaluado más de medio millón de dólares en restitución y multas en nombre de trabajadores domésticos individuales".

Mark dijo que "el informe deja en claro que no podemos celebrar el cumplimiento total o incluso el conocimiento de la Declaración de Derechos de las Trabajadoras del Hogar cuando tantos trabajadores y empleadores ni siquiera conocen su existencia", luego destacó los pasos que la oficina del AG ha tomado desde 2015 para apoyar la ley, como proporcionar avisos de los derechos legales de los trabajadores domésticos en inglés, español, portugués, nepalí, criollo haitiano y tagalo.

Tanto la oficina del fiscal general del estado como el Departamento de Trabajo de EE. UU. dijeron a los investigadores que creen que la cantidad de quejas que reciben de las trabajadoras del hogar "solo representa una fracción de la cantidad real de violaciones laborales" que enfrentan esas personas. Y según las encuestas, los autores dijeron que muchos trabajadores temen represalias si presentan quejas.

Un problema clave señalado por el informe es la naturaleza privada, a menudo informal, del trabajo doméstico, el cuidado de niños y otros trabajos domésticos.

Los hallazgos y recomendaciones del informe podrían colocar el tema en el radar de la Legislatura a principios de la sesión legislativa de 2023-2024, cuando los principales demócratas aún están elaborando una agenda de prioridades a seguir durante el primer mandato de Healey.

"Alentamos a los legisladores y funcionarios gubernamentales a trabajar en estrecha colaboración con los centros de trabajadores para implementar estas recomendaciones lo antes posible, y ciertamente no más tarde del décimo aniversario de la aprobación del proyecto de ley en 2024", dijo Hancock. "Los trabajadores domésticos que cuidan de nuestros hogares y familias no deberían tener que esperar más para cumplir la promesa completa de este importante proyecto de ley".