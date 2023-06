En corte acusado de chocar a joven hispano y darse a la fuga en Waterbury

El lunes se presentó en corte el hombre acusado de chocar contra un adolescente de 17 años y darse a la fuga.

Los padres de Bryan Calle, quien sigue hospitalizado en estado de coma, cuentan lo difícil que fue para ellos ver por primera vez en persona a John Egan de 58 años en corte. A Egan se le acusa de conducir bajo efectos del alcohol cuando chocó contra Bryan.

Con la cabeza agachada, sin decir una palabra, acompañado por su abogado, John Egan hizo su primera aparición en corte.

“Se siente casi con una impotencia de las cosas de verle ahí al señor pero lo que nosotros decimos siempre no hay nada, no hay odio, no hay rencor…al contrario, oramos por el", dice Segundo Calle, padre de Bryan Calle.

El ex-funcionario de zonificación de Waterbury enfrenta cargos por el choque y fuga del 26 de mayo que dejó a Bryan Calle, un adolescente ecuatoriano, en estado de coma. Esto mientras Bryan salía del trabajo en su scooter.

Los documentos de la corte indican que dos facturas a nombre de John Egan registraron la compra de al menos 14 bebidas alcohólicas, entre ellas cócteles, cervezas y vino.

Segundo ante el dolor de ver a su hijo postrado en una cama, envía un sentido mensaje, “nunca pensé en la vida de ver así a mi hijo tirado en esa cama, quisiera que toda la gente tome conciencia de eso, si quieren tomar, que tomen pero no manejen, no".

Él y su esposa Rosa llegaron a Connecticut desde Ecuador una semana después del incidente, luego de una difícil batalla para conseguir una visa humanitaria de tres meses. Bryan llevaba pocos meses en el país, luego de cruzar la frontera sur.

“No, los doctores para mi parecer son hasta duros porque ellos me dicen que el no va a volver a andar, no va a caminar , no se va a levantar de la cama…al rato hacen tenerme un poco de miedo”, dijo Segundo.

Aunque los médicos dicen que el corazón y los pulmones de Bryan están funcionando, su cerebro sigue sin responder.

Ahora la familia debe decidir si continuar con las medidas de soporte vital, o no.

La próxima cita en corte de Egan es el 28 de junio.