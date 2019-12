Dura sentencia para asesino de médicos de Boston

Un juez de Massachusetts sentenció este viernes a cadena perpetua a un hombre hallado culpable de matar a dos doctores en su departamento de South Boston en el 2017.

La sentencia se produce tres días después de que Bampumim Teixeira fuera declarado culpable de siete cargos relacionados con los asesinatos de los doctores Richard Field y Lina Bolaños.

Los siete cargos son: dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de secuestro, dos cargos de robo a mano armada y un cargo de invasión de hogar.

La pareja de doctores fue encontrada muerta en su penthouse en el sur de Boston el 5 de mayo de 2017. La policía disparó contra Teixeira cuando fue arrestado en el lugar.

Teixeira fue retirado de la corte el martes después de dos arrebatos. En un incidente, amenazó con agredir sexualmente a la esposa de uno de los fiscales en la Oficina del Fiscal de Distrito de Suffolk. Más tarde, preguntó: "¿Quieres saber sus últimas palabras?" en referencia a los últimos momentos de Field.

"El tribunal determina que no pude controlarse a sí mismo", dijo el juez Mitchell Kaplan.

El fiscal de distrito de Suffolk, Rachael Rollins, señaló después de su primer estallido que los investigadores asignados a su oficina estaban entrevistando al personal de la corte y revisando videos sobre las amenazas hechas por Teixeira.

"Una vez que se complete esta investigación, determinaremos si se presentarán cargos adicionales contra el Sr. Teixeira", dijo Rollins en un comunicado. "Nunca me quedaré de brazos cruzados si la seguridad de mis empleados o nuestras comunidades se ve amenazada".

Los argumentos finales tuvieron lugar el lunes. La defensa descansó sin llamar a un solo testigo.

Antes de que ambas partes se fueran a receso el viernes, el jurado escuchó el resto de una entrevista grabada que Teixeira hizo con la policía un día después de los asesinatos. La grabación de una hora y media comenzó a reproducirse en audiencia pública el jueves.

En la entrevista, Teixeira afirmó que tuvo una aventura con Bolaños mientras trabajaba como portero en el edificio. Dijo que Bolaños lo invitó al ático cuando Field inesperadamente llegó a casa y la mató. Teixeira dijo que luego mató a Field en un acto de defensa propia.

"Tiene que pagarlo", dijo Teixeira a la policía en la entrevista. "No me siento culpable porque no hice nada malo".

Las familias de las víctimas sacudieron la cabeza con incredulidad mientras escuchaban. El jurado luego vio un video que, según los fiscales, muestra a Teixeira entrando al edificio de apartamentos a través del garaje antes de los asesinatos.

Por su parte, el abogado defensor Steven Sack cuestionó el trabajo policial en el caso mientras el detective sargento que realizó la entrevista estaba en el estrado. Argumentó que no todas las pruebas estaban documentadas y que los tiempos en el video de vigilancia estaban apagados.

Los fiscales le preguntaron al sargento. Det. Michael Devane sobre el escalofriante mensaje escrito en la pared de las parejas que decía "él mató a mi esposa". Si bien el mensaje nunca se explicó por completo en el juicio, la policía dijo que encontraron un plumón permanente negro en la bolsa de Teixeira.

"Le pregunté si escribió algo en la pared", dijo Devane. "No tenía idea".