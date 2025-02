Encuentran foca en New Haven

Una foca fue encontrada el domingo en New Haven, Connecticut, y el Departamento de Policía de New Haven bromeó diciendo que el animal es la nueva incorporación al departamento de policía.

La foca fue encontrada cerca de las calles Chapel y East.

"Conozca a la nueva incorporación al departamento", publicó el Departamento de Policía de New Haven en X.

