Encuentran serpiente venenosa en envío de bananas en supermercado de NH

Una serpiente venenosa fue hallada el sábado en un envío de plátanos en una tienda de comestibles de New Hampshire, según funcionarios estatales de vida silvestre.

El Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire dijo en una publicación de Facebook el domingo que uno de sus oficiales de conservación acudió a una tienda de comestibles local anónima en el sur de New Hampshire el sábado después de que los empleados descubrieron un "autoestopista no deseado" en un envío de plátanos.

Resultó ser una serpiente de ojos de gato, una especie de serpiente ligeramente venenosa nativa de Ecuador, según informó el departamento de pesca y caza. Dijeron que no había sufrido daños y que había sido reubicada en Rainforest Reptile Shows en Massachusetts.