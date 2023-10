Enfermera de Connecticut escribe libro para las latinas en la enfermería

Un grupo de enfermeras, liderado por una de Connecticut, decidió reunir en un libro las experiencias que comparten como parte de un grupo demasiado pequeño: las latinas en enfermería.

Tina Loarte Rodríguez, directora asociada de salud y equidad del Hospital Yale New Haven, es una de los más de 4 millones de personas que constituyen la columna vertebral del sistema de salud de Estados Unidos; ella es enfermera.

El libro "Latinas in Nursing” (Latinas en enfermería) tiene como objetivo acortar la disparidad de las latinas dentro de la enfermería.

"Así que en realidad era una noche de diciembre, estaba buscando libros sobre los latinos en enfermería y no pude encontrar ninguno. Como no encontré ninguno, me convencieron de escribir uno", dijo Rodríguez.

A pesar de formar el grupo étnico de más rápido crecimiento en la nación, Rodríguez sigue siendo una minoría como enfermera latina. Una realidad que espera cambiar en beneficio de todo el sistema sanitario y especialmente de los pacientes.

"Hay una enorme desproporción entre la población que llega a los centros de salud, hospitales, clínicas y los profesionales capacitados que se parecen a ellos y que entienden sus matices culturales hablando su idioma", dijo Rodríguez.

A través del lenguaje, los antecedentes compartidos y las experiencias vividas, Rodríguez recordó cuán desafiante fue a veces su viaje para convertirse en profesional de la salud.

Por eso, Rodríguez escribió un libro para personas como ella y aquellos que aspiran a estar donde ella está. "Latinas in Nursing" fue el resultado de dos años de intercambio de ideas y la decisión de financiar el libro ella misma.

Rodríguez señala que la perspectiva compartida de otras personas que están prosperando es un recurso fundamental para quienes podrían estar considerando la misma carrera.

"Definitivamente se puede ver que cuando una enfermera latina entra a la habitación de un paciente, baja la guardia y al instante se siente más cómoda", dice la directora asociada, quien señala que los pacientes le recuerdan constantemente la necesidad de diversidad en el campo médico.

"Debido a esa familiaridad y esas alianzas culturales, es fácil comprender mejor su vida hogareña y lo que entienden sobre las instrucciones o el plan de tratamiento", continuó Rodríguez.

Kim Kim es una de las coautoras del libro, quien ahora es enfermera registrada en el programa de enfermería de la Universidad de St. Joseph, y dice que ver a su primera enfermera educadora latina fue un cambio de juego inspirador.

Es el tipo de inspiración que espera ser para la próxima generación de enfermeras, afirmó Kim.

Según Kim, "tener una representación completa y todos esos roles realmente impacta a los estudiantes y a las familias al sentir que sus hijos estarían en un excelente ambiente de aprendizaje".

Es una herramienta que Rodríguez deseaba cuando comenzó su trayectoria como enfermera, es una realidad para las latinas en el mismo camino y, con suerte, enviará el mensaje de que hay un lugar para ellas también.

"No estás solo. Te veo, te reconozco y estoy aquí para ti. Y espero que este libro sea un canal para que tú también sientas ese poder", dijo Rodríguez.

Para obtener más información sobre el libro "Latinas en enfermería", haz clic aquí.