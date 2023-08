Entra en vigor nueva ley de venta de carne de cerdo en Mass.

En Massachusetts ha entrado en vigor una prohibición sobre la venta de carne de cerdo criada en condiciones demasiado hacinadas, incluso aquellos criados y sacrificados en otros estados, casi siete años después de que los votantes aprobaran un nuevo marco para el tratamiento del ganado.

A principios de este mes, un juez federal aprobó el lunes una moción conjunta de compromiso entre reguladores estatales y grupos industriales, que habían desafiado la ley aprobada por los votantes, que permitió la aplicación de la mayoría de las regulaciones relacionadas con la carne de cerdo a partir del jueves.

Sin embargo, los productos que pasan por Massachusetts en su camino hacia destinos de venta final en otros estados no están sujetos inmediatamente a los nuevos requisitos.

Como parte del acuerdo, la oficina de la Fiscal General Andrea Campbell y el Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts no aplicarán ninguna nueva restricción a la carne de cerdo "transbordada" durante al menos seis meses. En ese lapso, MDAR explorará una posible excepción regulatoria que exima explícitamente a los productos que atraviesan el Estado de la Bahía pero que no se producen ni se venden aquí.

En 2016, los votantes aprobaron una pregunta electoral que prohibía la venta de huevos, ternera y cerdo de animales mantenidos en condiciones consideradas crueles. Las regulaciones sobre el huevo y la ternera ya entraron en vigor, pero la porción del cerdo quedó en el limbo en medio de múltiples batallas legales.

El Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo, la Asociación de Restaurantes de Massachusetts y otros presentaron una demanda contra la medida de Massachusetts, y el NPPC también impugnó una ley similar en California.

En mayo, la Corte Suprema de los EE. UU. confirmó la ley de California, y los grupos de bienestar animal que respaldaron la campaña de preguntas electorales de Massachusetts, así como los restaurantes y supermercados cuyas ventas se verían afectadas, han estado esperando desde entonces respuestas claras sobre qué hacer. esperar aquí.

"Finalmente vamos a ver la implementación. Solo queremos asegurarnos de que los demandantes en el caso no continúen trabajando para socavar la implementación adecuada", dijo Wayne Pacelle, presidente del grupo Animal Wellness Action y arquitecto de la pregunta electoral de Massachusetts. "Creo que nuestras preocupaciones ahora se refieren a si la gente en la industria minorista va a honrar el espíritu y la letra de la ley".

Las regulaciones ya redactadas requieren que los cerdos tengan suficiente espacio para acostarse, pararse, girar libremente y extender completamente sus extremidades. Las empresas de Massachusetts no pueden vender carne de cerdo entera derivada de animales a los que se les negó ese espacio, independientemente de dónde fueron criados, sacrificados y descuartizados. La prohibición no se extiende a los "productos alimenticios combinados" que utilizan carne de cerdo como ingrediente, como las salchichas.

Casi toda la carne de cerdo que se vende en Massachusetts proviene de otros estados. Según las estadísticas citadas en una demanda que impugna la ley de bienestar de los cerdos del Estado de la Bahía, los residentes de Massachusetts consumieron alrededor de 356 millones de libras de carne de cerdo al por menor en 2022, de las cuales solo alrededor de 1,9 millones de libras se produjeron dentro de sus fronteras.

La oficina de Campbell dijo que en California, la carne de cerdo "transbordada" no está sujeta a los mismos requisitos que la carne de cerdo producida en el estado o vendida a clientes de California. MDAR ahora está explorando si también debería tratar los productos porcinos transitorios de manera diferente dado que su conexión con Massachusetts es relativamente limitada.

La moción conjunta que la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Margaret Guzmán aprobó el lunes detiene solo la parte de las regulaciones sobre la carne de cerdo "transbordada" durante al menos seis meses, tal vez hasta un año, dando a los demandantes la oportunidad de "evaluar si el posible cambio regulatorio resuelve el problema restante". Problema legal."

Los demandantes se reservaron sus derechos legales para continuar impugnando las regulaciones sobre carne de cerdo transbordada una vez que concluya la revisión.

Los funcionarios comenzarán a hacer cumplir otras regulaciones de carne de cerdo que rigen la producción y venta en Massachusetts a partir del 24 de agosto, un cambio que podría afectar la disponibilidad y los precios de los cortes populares.

Sin embargo, queda un asunto pendiente que podría retrasar el cambio inminente: otra demanda.

Un grupo de productores de carne de cerdo (Triumph Foods, Christensen Farms Midwest, The Hanor Company of Wisconsin, Eichelberger Farms, New Fashion Pork y Allied Producers' Cooperative) demandó a los funcionarios de Massachusetts el 25 de julio, alegando en una denuncia actualizada días después que el mínimo Los requisitos de tamaño que impone la ley "son incompatibles con las prácticas y estándares de la industria porcina, las generaciones de experiencia en la cría, la investigación científica y los estándares de consenso de otros estados".

Sus argumentos parecen más o menos similares a los que los grupos de la industria presentaron sin éxito en su caso contra California, antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara que la ley de California puede mantenerse.

"La Ley impondrá mandatos costosos que interferirán sustancialmente con el comercio entre los estados en los mercados de cerdos y puercos", escribieron los demandantes en la demanda de Triumph Foods. "Impondrá cargas sustanciales a los criadores de cerdos y procesadores de carne de cerdo principalmente fuera de Massachusetts, teniendo en última instancia un impacto directo en el precio de la carne de cerdo para todos los estadounidenses, la gran mayoría de los cuales no tenían voz en la Ley, en el mercado interestatal de carne de cerdo. Tomará años y costará al menos decenas de millones de dólares para que los criadores de cerdos cumplan con las Regulaciones".

El juez asignado al caso, William Young, hasta el lunes no había emitido ningún fallo ni ordenado a los reguladores de Massachusetts que detuvieran la aplicación de las regulaciones de la carne de cerdo mientras avanzaba el litigio.