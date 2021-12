Entradas a la venta para el show de luces navideñas “Magic of Lights” en Connecticut

Las entradas están a la venta para la experiencia de luces navideñas "Magic of Lights" de este año en Connecticut.

Por primera vez, las exhibiciones se llevarán a cabo en el estadio Pratt & Whitney en Rentschler Field en East Hartford.

Desde el 19 de noviembre hasta el 2 de enero, los asistentes podrán conducir a través de luces espectaculares de una milla de largo. El lugar estará abierto a partir de las 5 p.m. hasta las 10 p.m. todos los días.

Magic of Lights contará con pantallas de luces temáticas que utilizan la última tecnología LED y animaciones digitales, incluido el nuevo Blizzard Tunnel , así como los favoritos que regresan, incluidos12 Days of Christmas , Winter Wonderland y The Night Before Christmas.

Para más información sobre cómo comprar boletos y más ingresa aquí

¡Disfruta Magic of Lights durante los lunes mágicos! Todos los lunes hasta el 27 de diciembre, los boletos cuestan solo $ 19 en la puerta, ¡solo menciona a NBC CT o TELEMUNDO! ⁠

Se aplicará una tarifa de conveniencia a los boletos comprados en línea.

Los organizadores del evento dijeron que el año pasado, el evento atrajo a más de 190.000 invitados durante la temporada navideña.