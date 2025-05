Entrenador de baloncesto de secundaria de Rhode Island es absuelto de abuso y agresión sexual

Un exentrenador de baloncesto de Rhode Island fue absuelto el lunes de abuso sexual infantil en segundo grado y agresión sexual en segundo grado, y condenado por un delito menor de agresión, según WJAR.

Aaron Thomas, de 57 años, quien fuera un popular entrenador y profesor en la escuela secundaria North Kingston, fue juzgado por pedir a cientos de estudiantes-atletas varones que se quitaran la ropa interior para poder revisar su grasa corporal. Durante casi 30 años, diseñó y administró una prueba de aptitud física que consistía en medir la parte superior interna de los muslos de los jóvenes atletas y presionar con los dedos sus ingles sin la presencia de otros adultos.

El jurado comenzó a deliberar el 13 de mayo, pero tuvo que empezar de nuevo la semana pasada después de que un miembro del jurado fuera excusado. Hicieron dos preguntas el jueves y tuvieron el viernes libre. El testimonio en el juicio duró seis semanas.

Los abogados defensores argumentaron que Thomas realizó las pruebas porque estaba enfocado en desarrollar un programa deportivo exitoso, minimizando la credibilidad de los estudiantes que dicen haber sido humillados y avergonzados.

Reconocieron que la prueba era errónea y no contaba con el respaldo de expertos en composición corporal, pero insistieron en que no infringía la ley. Argumentaron que esto se debía a que Thomas no tocaba a los atletas para obtener gratificación o excitación sexual, un requisito clave de los cargos que enfrentaba.

La fiscalía, por su parte, presentó un panorama más crudo en sus alegatos finales, centrándose en la creación por parte de Thomas de un programa que le permitió tener acceso sin restricciones a jóvenes desnudos durante décadas.

Citando a los estudiantes-atletas que testificaron durante el juicio, la fiscalía argumentó que Thomas se aprovechaba de niños prepúberes de menor tamaño, probablemente intimidados por su autoridad.

Un detalle clave del caso es la pregunta que Thomas les hacía a los atletas masculinos: "¿Son tímidos o no?". A quienes respondían que no, se les pedía que se desnudaran, lo que permitía a Thomas pellizcarlos en varias zonas del cuerpo, incluyendo cerca de las ingles y los glúteos. Las pruebas se realizaban a puerta cerrada, primero en una pequeña habitación similar a un armario y luego en la oficina de Thomas.

Durante su testimonio, Thomas declaró a su abogado que probablemente vio a más de 600 estudiantes-atletas a lo largo de su carrera, y que aproximadamente el 80% de ellos se quitaron la ropa interior durante la prueba. Reconoció que no era necesario quitarse la ropa interior.

Durante su tercer día de testimonio, Thomas reconoció haber mentido a las autoridades cuando le preguntaron inicialmente si los estudiantes estaban desnudos para las pruebas.

"Lamento mucho que haya ocurrido así", declaró Thomas. "Nunca fue mi intención lastimar ni causar dolor, ni avergonzar ni incomodar a ninguno de los estudiantes-atletas. Fue solo para obtener una ventaja competitiva".

Aunque se alega que Thomas realizó las pruebas a varios estudiantes a lo largo de muchos años, los cargos se refieren solo a dos. Uno tenía 14 años en el momento del presunto delito, entre septiembre de 2000 y febrero de 2002.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, emitió un comunicado tras el anuncio del veredicto.

“Por encima de todo, este caso trata sobre las víctimas que sufrieron enormemente en privado. Y a pesar de lo que el acusado y su defensa quieran hacer creer, la pseudociencia no justifica el abuso, ni la victoria es más importante que el bienestar”, dijo. “Creemos que lo que ocurrió aquí no fue solo un mal juicio, sino que fue, y siempre ha sido, una conducta delictiva”.

“Este caso arroja luz sobre un problema que esta Oficina ha intentado abordar durante varios años. En Rhode Island, el plazo de prescripción para la agresión sexual en segundo grado es de tres años. Desde 2022, esta Oficina ha presentado una legislación para extender el período de revisión de la agresión sexual en segundo grado, de modo que podamos buscar y lograr justicia para futuras víctimas en casos como este. Si el plazo de prescripción hubiera sido de 10 años en lugar de tres durante la comisión de estos delitos, podríamos haber, y lo habríamos hecho, acusado al acusado de muchos más delitos”.

“El trauma que experimentan las víctimas de agresión sexual se manifiesta de muchas maneras diferentes”, agregó Neronha. Algunos denuncian de inmediato; otros experimentan mucha vergüenza y culpa y lo hacen más tarde; y, lamentablemente, algunos pueden lidiar con su dolor en silencio para siempre. Sea cual sea el caso, necesitamos fomentar colectivamente entornos de apoyo donde las víctimas se sientan seguras al denunciar. Y parte de esa sensación de seguridad es saber que la justicia legal está a su disposición durante más de tres años.

También expresó su gratitud a las víctimas que contaron sus historias, tanto en el estrado como ante los investigadores.

“Por favor, recuerden esto: su excepcional valentía no se ve invalidada por este veredicto”, dijo Neronha.

Se espera que Thomas sea sentenciado el 26 de junio en el Tribunal Superior del Condado de Washington.

The Associated Press contribuyó a este artículo.