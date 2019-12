El siguiente contenido fue creado bajo la consultoría de Caregiver Homes. De ninguna manera refleja el trabajo u opinión del equipo editorial de Telemundo Boston. Para más información sobre Caregiver Homes haz clic aquí.



David Heitz es un escritor que pasó 13 años cuidando y abogando por su padre con la enfermedad de Pick, hasta que murió el año pasado. David es miembro de la Sociedad Americana de Periodistas y Autores.

Muchos cuidadores dicen que sus empleadores no están haciendo un muy buen trabajo en comprender las necesidades que tienen quienes cuidan a un anciano o discapacitado y necesitan hacer adaptaciones para apoyarlos.

Esa presión es especialmente sentida por la "Generación Sandwich": personas que están cuidando de sus padres ancianos y de sus niños al mismo tiempo.

La Encuesta de Trabajo y Cuidado de 2016 auspiciada por Caregiving.com encontró que más del 60 por ciento de los cuidadores encuestados trabajan por lo menos 40 horas por semana además de cumplir con sus deberes de cuidadores. A eso, agregan el conducir al cine o a la casa de sus amigos a sus adolescentes que no tienen licencia de manejar, y asistir a sus eventos escolares.

Un poco más de la mitad de los encuestados dijeron que trabajar desde casa sería muy útil. Eso les permitiría estar allí si un hijo necesita ayuda con la tarea, por ejemplo, mientras se asegura de que las necesidades de mamá o papá se cumplan. Alrededor de la mitad también incluyó en su lista de deseos el contar con un horario de trabajo flexible, ya que ser cuidador es un trabajo impredecible.

La necesidad de un padre de tomar tiempo libre para atender a un niño enfermo por lo general no se cuestiona, pero decirle al jefe que necesitará la tarde libre para llevar a mamá o papá al médico desencadena desconcierto y desaprobación de muchos gerentes, especialmente cuando ocurre una segunda, tercera o cuarta vez.

Mientras los padres pueden disfrutar viendo a sus hijos crecer y llegar a ser autosuficientes, lo contrario ocurre con los padres. Ellos declinan con el tiempo, y sus necesidades se hacen cada vez mayores.

"¿Debo dejar mi trabajo debido a mis responsabilidades de cuidado?"

Cuando se le preguntó en la encuesta, "¿Tiene usted que luchar con la pregunta, '¿Debo dejar mi trabajo debido a mis responsabilidades de cuidador?'" Más del 27 por ciento dijo que sí, 32 por ciento dijo que no, y 28 por ciento dijo "a veces".

Si los datos parecen ambiguos, los comentarios aclaran la historia: "Hablé con mi manager en diciembre de 2015 y le dije que ya no podía mantener este ritmo. Me ofrecieron un permiso de un año sin sueldo para resolver la falta de enfermeras disponibles, o bien podían eliminar mi posición y darme la separación. Elegí lo último ... ".

Otro dijo: "En realidad no es una pregunta para mí: tengo que trabajar para permanecer solvente, mantener un hogar y poner comida en la mesa Afortunadamente, tengo hijos adultos en casa que pueden ayudar, y ahora mi carrera no es tan crítica que no pueda dejarlo solo, pero temo que el tiempo llegue antes de lo que espero ".

En su caso, tener hijos en casa realmente ayuda a la situación, por supuesto, son adultos.

Algunos empleados usan la Ley de Licencia Médica Familiar para cuidar de un padre, esto es un permiso sin paga, pero que al menos le permite mantener su trabajo mientras se ausenta para cuidar.

Más de dos tercios de los encuestados dijeron que ni siquiera se atreven a discutir su situación de cuidador con su jefe porque nada bueno vendrá de esa conversación.

Consejos para los cuidadores que luchan por equilibrar el trabajo y el cuidado