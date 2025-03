El equipo fútbol femenino de Boston anuncia un nuevo nombre: aquí por qué lo eligieron

El equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Boston anunció su nuevo nombre el miércoles por la mañana.

El nuevo nombre es Boston Legacy Football Club, o Boston Legacy FC, y según los propietarios, "mantiene el foco en Boston, a la vez que evoca su larga historia y su importancia como centro de innovación futura".

Es la segunda oportunidad del equipo para elegir un nombre, tras elegir inicialmente BOS Nation antes de deshacerse de él a principios de este mes, tras conversaciones con aficionados y partes interesadas, así como encuestas y otros análisis.

"Nuestro nombre es solo el comienzo", declaró Jennifer Epstein, propietaria del club. "Es lo que construimos juntos, con dedicación, compromiso y determinación, lo que le dará vida. Nuestro objetivo es que nuestros valores reflejen una ciudad que respira competencia, pasión y orgullo, y rendir homenaje a quienes nos precedieron, incluyendo a las figuras clave que ayudaron a construir los equipos profesionales femeninos de Boston. También nos centramos en el futuro, en la próxima generación de jugadoras y aficionadas que continuarán con lo que construimos hoy".

El equipo afirmó haber recopilado cientos de sugerencias de nombres durante los últimos cinco meses, realizando sesiones de escucha y colaborando con asesores de marca con experiencia en deportes femeninos para ayudar a encontrar el nombre.

"Siempre es un gran día cuando el fútbol profesional femenino regresa a Boston", declaró Kristine Lilly, excentrocampista de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos y dos veces campeona del mundo, quien asesoró al club durante el proceso de cambio de nombre. Espero con ansias ver al Boston Legacy construir un club para una nueva generación, a la vez que honramos a quienes ayudaron a forjar este deporte. Es un momento emocionante para el fútbol femenino y estoy deseando animar al Boston Legacy.

El nombre original, BOS Nation, se dio a conocer en octubre con una campaña de marketing muy criticada, "Too Many Balls" ("Demasiadas pelotas"), que algunos consideraron ofensiva. Un día después, el equipo se disculpó, afirmando que "no acertó" al intentar "crear una campaña de lanzamiento de marca audaz y que generara expectación".

Boston y un equipo en Denver ampliarán la NWSL a 16 equipos cuando comiencen a jugar el próximo año. El equipo de Boston firmó un contrato de arrendamiento el año pasado para jugar en el Estadio White de Franklin Park.