¿Es hora de mover a Xander Bogaerts de posición?

A menos que seas Derek Jeter o Barry Larkin, casi todos los grandes campocorto ofensivos de los últimos 50 años eventualmente terminan en otro lugar.

Robin Yount comenzó su carrera como campocorto MVP y la terminó como jardinero central MVP. Poco más de un año después de romper el récord de juegos consecutivos de Lou Gehrig, Cal Ripken pasó a la tercera base. Nomar Garciaparra hizo su último equipo All-Star como primera base. Alex Rodríguez pasó de corto a tercero y bateador designado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las dos excepciones notables de esta generación, los miembros del Salón de la Fama Larkin y Jeter, claramente sobrepasaron sus respectivas bienvenidas en el medio del diamante. En la medida en que Jeter, técnicamente un Guante de Oro en cinco ocasiones, alguna vez fue un buen fildeador, esas habilidades lo habían abandonado permanentemente cuando jugó 130 juegos en el campo corto cuando tenía 40 años en 2014 y le costó a los Yankees la asombrosa cantidad de 28 carreras. , según Baseball Info Solutions. Larkin fue un negativo menos extremo durante su última temporada, también a los 40 años, en 2004 con los Rojos.

Probablemente pueda ver hacia dónde se dirige esto. No me alegra decirlo, pero si los Medias Rojas no están contemplando con urgencia lo que sigue para el campocorto All-Star Xander Bogaerts, no están haciendo su trabajo.

Para leer la columna completa de John Tomase en inglés, haz click aquí.

A solo un par de semanas antes de su cumpleaños 29, Bogaerts sigue siendo una fuerza ofensiva de élite, una superestrella de .300-.500.-900 con 30 jonrones de poder, cobertura casi total del plato (salvo por el slider ocasional) y un inclinación por cumplir en grandes momentos.

Ha sido descrito tantas veces como el corazón y el alma de los Medias Rojas que la frase suena de memoria, pero es verdad. Mientras que muchas de las estrellas de Boston comienzan a buscar salidas tan pronto como la agencia libre llama, Bogaerts no solo aceptó menos dinero para quedarse, sino que también cumplió.

Posee dos anillos de la Serie Mundial desde que debutó en 2013 y si la exclusión voluntaria del próximo año no se interpone, también será el ancla del próximo equipo contendiente de los Medias Rojas. Fue construido para jugar aquí, es de cosecha propia y, con un poco de suerte, es posible que nunca se ponga otro uniforme.

Con todos esos elogios establecidos, aquí viene el golpe de ventosa: es un lastre en una posición defensiva primaria. Y los Medias Rojas deben diseñar un camino a seguir.

Red Sox se encuentran en una buena posición para llegar al “Wild Card”

Que no pueden jugar a la defensiva en 2021 se ha establecido desde hace mucho tiempo. La última mancha se produjo el lunes por la noche, cuando Kyle Schwarber, jugando fuera de posición en la primera base, pateó un roletazo de rutina con dos outs que preparó el jonrón decisivo de tres carreras en la derrota 5-4 ante los Marineros.

Si quieres una mala defensa, acércate al buffet. Rafael Devers hizo de cada roletazo de abril una aventura. Durante su mala racha de cuatro meses antes de incendiarse en agosto, el primera base Bobby Dalbec fildeó tan mal como hizo swing. La llegada de Schwarber y el martillo de COVID obligaron al técnico Alex Cora a reconfigurar los jardines de una manera que resultó ser asesina a la defensiva, porque cualquier alineación que no fuera Alex Verdugo en la izquierda, Kiké Hernández en el centro y Hunter Renfroe en la derecha le costará carreras al equipo.

Sin embargo, pasado por alto en todas las luchas defensivas, está Bogaerts, tal vez porque está bateando .300 con 21 jonrones, incluida una durante la inútil remontada del lunes. O tal vez sea porque es popular y preferimos desviar la mirada.

De 23 torpederos en jugar al menos 800 entradas esta temporada, Bogaerts ocupa el puesto 19 en carreras defensivas salvadas a menos cinco, según Fangraphs. Las métricas avanzadas en Baseball Savant son aún más duras, colocándolo en el lugar 34 de 35 campocortos en outs por encima del promedio con menos nueve, 27 carreras detrás del líder Nick Ahmed de los Diamondbacks.

Otro jugador de los Red Sox da positivo a COVID-19

El problema no son los errores. Bogaerts es seguro y solo ha hecho ocho de ellos. Es rango. Mientras Bogaerts convirtió una jugada destacada en el medio durante el fin de semana desde sus rodillas contra los Medias Blancas, pregúntese esto: ¿Cuándo fue la última vez que lo sorprendió desde el hoyo?

Al igual que Garciaparra, aproximadamente a la misma edad, el Bogaerts de 6 pies 2 pulgadas no cubre mucho terreno, particularmente a su derecha. Esa es parte de la razón por la que los lanzadores de los Medias Rojas han permitido un promedio de bateo de .324, el peor de la liga, en pelotas en juego, aproximadamente 35 puntos peor que el promedio.

No hace falta decir que cada bola que no se convierte en un out es otra oportunidad de carrera, como han aprendido los Medias Rojas con una frecuencia inquietante.

Sus problemas defensivos son los que son y no hay forma de solucionarlos ahora. Si tienen la suerte de llegar a los playoffs, es casi seguro que su estadía será corta, porque los equipos que no pueden jugar no pueden durar en la postemporada.

La pregunta es el futuro. Bogaerts jugó tercera como novato con el fin de romper la alineación, pero cuando los Medias Rojas trataron de moverlo de regreso a mediados de 2014 para dejar espacio para Stephen Drew, lo hizo psicológicamente. Juega con orgullo y se considera un campocorto. Punto final.

Si Chaim Bloom y Cora quieren abordar un cambio de posición, tendrán que hacerlo con delicadeza, sobre todo cuando entre en lo que es efectivamente un año de contrato. La buena noticia es que el bate de Bogaerts juega en cualquier lugar. Si la gerencia quisiera realinear radicalmente el cuadro, Bogaerts podría moverse a tercera y Devers a primera. Otra posibilidad sería ir por la ruta de Marcus Semien y cambiar a la segunda base, una movida que le hará ganar los votos de Jugador Más Valioso del ex campocorto de los Atléticos con los Azulejos.

Lo que está claro para cualquiera que preste atención es que a pesar de todo su liderazgo, carácter y grandeza ofensiva, los días de Bogaerts como campocorto diario deben terminar más temprano que tarde si los Medias Rojas quieren rehacer su defensa dentro del cuadro.

Ciertamente no hay vergüenza en ello. Es un destino reservado para prácticamente todos los campocortos de élite. Algunos llegan un poco antes que otros.