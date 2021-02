“Es horrible”: Un molesto Charlie Baker responde al colapso del sitio web Vaxfinder del jueves

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dice que está "molesto" por el colapso del sitio web de búsqueda de vacunas del estado el jueves por la mañana y está trabajando para asegurarse de que se solucione rápidamente y no vuelva a suceder.

"No puedo ni empezar a decirles lo enojado que estoy, y la gente está trabajando muy duro para arreglarlo", dijo el gobernador durante una entrevista en la Radio Pública de GBH en Boston al mediodía. Jueves.

"Esto no es satisfactorio", agregó. "Es horrible y se va a arreglar y voy a trabajar muy duro para asegurarme de que no vuelva a suceder".

Baker no pudo explicar exactamente qué causó el accidente. Dijo que la gente hizo mucho trabajo antes de tiempo para prepararse para el volumen adicional, "pero claramente no hicieron lo suficiente". Dijo que la gente ahora está trabajando para descubrir qué salió mal y hacer que el sitio vuelva a funcionar.

Baker le dijo a GBH que alrededor de 20,000 citas para la próxima semana en Danvers, Dartmouth, Natick y Springfield ya se han reservado a través de sitios web secundarios, pero las 50,000 restantes, principalmente en Fenway Park y Gillette Stadium, aún no se han publicado y no lo estarán hasta que la gente pueda acceder a ellos".

Las personas que visitaban el sitio web vaxfinder.mass.gov después de las 8 a.m. del jueves recibieron un mensaje de que "esta aplicación se bloqueó". Se recomendó a los visitantes que volvieran a intentarlo más tarde. El sitio web pareció volver a funcionar alrededor de las 10 a.m., aunque no estaba claro si era completamente funcional.