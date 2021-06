“Es un tiempo peligroso”: doctor de Universidad Brown advierte sobre propagación de verano de la variante Delta de COVID

La propagación de la variante Delta del coronavirus representará un grave riesgo este verano para las personas que no están completamente vacunadas, según el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

"Si no se ha vacunado, este es un momento potencialmente muy peligroso porque la variante Delta se está extendiendo", dijo Jha el martes en la última edición del podcast "COVID: What Comes Next" presentado por el Providence Journal. “Es aproximadamente el 6% de las infecciones en los Estados Unidos en este momento, duplicándose cada dos semanas. Si hace los cálculos, en aproximadamente cuatro a seis semanas comenzaremos a acercarnos a la mitad. A mediados de agosto, será la variante dominante en los Estados Unidos".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el martes que la variante Delta actualmente representa casi el 10% de los casos nuevos en los EE. UU. La variante es altamente contagiosa y más mortal, y puede ser más resistente a las vacunas.

"Es la variante más contagiosa que hemos visto en esta pandemia y eso será un gran problema", dijo Jha. “En segundo lugar, parece que es un poco más mortífero que otras variantes. Y hay alguna evidencia de que también tiene más "escape inmunológico". Por lo tanto, puede ser uno de los primeros tipos de verdaderas amenazas triples".

Una vacuna sigue siendo la mejor defensa, dijo.

El CDC declaró el lunes que la variante, que se detectó por primera vez en India, es una "variante de preocupación", una designación que se otorga cuando hay una mayor evidencia de factores como la transmisibilidad o la gravedad o la eficacia reducida de las vacunas o tratamientos.

El cambio en la clasificación "se basa en la creciente evidencia de que la variante Delta se propaga más fácilmente y causa casos más graves en comparación con otras variantes, incluida B.1.1.7 (Alpha)", dijo el CDC en un comunicado a NBC News. La variante alfa se detectó por primera vez en el Reino Unido y, en abril, se convirtió en la cepa dominante en los EE. UU.

Se identificaron más de 150 casos de la variante Delta en Massachusetts entre el 13 de marzo y el 23 de mayo, según el Departamento de Salud Pública del estado, que hizo referencia a datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. De los laboratorios nacionales.

Han habido 11 casos en New Hampshire, dijo una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Maine ha confirmado cuatro casos, según el último Informe estatal de secuenciación del genoma de COVID-19.

Vermont ha tenido un solo caso de la variante Delta, que se identificó a mediados de mayo en un viajero internacional, según un portavoz del Departamento de Salud Pública del estado. Rhode Island no ha visto la variante Delta, pero la está monitoreando, dijo una portavoz de salud pública.

Los funcionarios estatales de salud en Connecticut no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"El aumento gradual en Delta es preocupante", dijo el Dr. Davidson Hamer del Boston Medical Center a NBC10 Boston la semana pasada. "Hay evidencia limitada fuera de los EE. UU. De que esta variante de preocupación es más transmisible y potencialmente puede causar una enfermedad más grave".