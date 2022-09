Escándalo sacude a la policía de Lawrence

Un nuevo escándalo sacude a la policía de la ciudad de Lawrence, Massachusetts y es que hay varios oficiales que están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción administrativa.

Hay mucho ocurriendo en el interior de este cuerpo policial y aunque las autoridades están herméticas, el presidente de la unión de patrulleros de Lawrence confirmó que hay por lo menos cinco oficiales involucrados en una investigación por corrupción y el alcalde asegura que no hay vacas sagradas.

“Se han hecho investigaciones sobre quizás incidentes en el pasado que yo no he tenido control, pero ahora las que me llegan yo si las voy a investigar”, dijo el alcalde de Lawrence Brian De Peña

De Peña, dice que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias a fin de conocer qué esta pasando dentro de la policía de Lawrence. “Y quiero que el mensaje le vaya a todos los oficiales de la policía, yo no voy a permitir ningún tipo de escándalo dentro de la policía", dijo el funcionario.

Entre tanto, el presidente de la unión de patrulleros de Lawrence, Paul MacMillan confirmó en exclusiva a Telemundo Nueva Inglaterra que hay una investigación por corrupción que involucra a por lo menos cinco oficiales de la policía de Lawrence, algo de lo que no tiene conocimiento el alcalde.

Según el presidente de la unión de patrulleros, la investigación a cargo de la oficina de inspección general de Massachusetts comenzó en el mes de febrero y los oficiales involucrados estarían señalados por corrupción administrativa.

Esta información sale a la luz, a solo una semana de que el segundo al mano de la policía Maurice Aguiler fuera separado de su cargo.