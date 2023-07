Escombros caen y por poco golpean a un hombre en la estación Downtown Crossing de la MBTA

Un video recientemente publicado muestra escombros que caen en una estación MBTA de Boston y casi golpean a un hombre en la plataforma del tren el lunes.

La MBTA confirmó el incidente el viernes, diciendo que nadie resultó herido y que el área fue acordonada después de que "los escombros del techo cayeron a lo largo de la pared".

El video del Departamento de Transporte de Massachusetts muestra los escombros cayendo al suelo junto a un hombre parado en la plataforma para el servicio entrante de la Línea Roja.

Según la MBTA, se realizaron trabajos de reparación y se retiraron los escombros durante la noche.

"El área se consideró segura la madrugada del martes y las barreras se retiraron del área antes del inicio del servicio", dijo la MBTA en un comunicado el viernes.

Si esto le suena familiar, no es la primera vez este año que los escombros caen sobre o cerca de un pasajero MBTA.

En marzo, un panel de aislamiento de 25 libras se derrumbó en la estación de Harvard en Cambridge, casi golpeando a otro pasajero de la línea Roja, "en ese momento no sabía qué había caído. Estaba en tal estado de shock. Realmente no podía entender todo hasta que salí de la estación de tren y me detuve, fui a la acera y me quedé allí para tranquilizarme", dijo Cianna Navarro.

En la misma estación, una caja de servicios públicos cayó y lesionó a otra mujer en mayo. Ella está demandando a la MBTA.