‘Escuchen a las personas de color’: Voces de manifestantes en Boston

Miles de personas han protestado en todo Massachusetts para denunciar el racismo estructural y la brutalidad policial contra las personas de color a raíz de la muerte de George Floyd.

Activistas y ciudadanos preocupados en una vigilia de Black Lives Matter en Jamaica Plain el jueves compartieron sus historias con NBC10 Boston.

Hablaron sobre todo tipo de cosas, incluyendo cómo los videos como el que muestra la muerte de Floyd los hacen sentir, sin dejar que la narrativa de las protestas se desvíe por la violencia o los medios, la necesidad de que más personas entiendan el privilegio que tienen y la mejor manera de elevar las voces de las personas de color.

James y Marcus Colimon en Boston, de Haiti

“Él tuvo [una] pesadilla, en realidad. Fuimos a una de estas protestas, a las dos de la mañana vino a mi cama y dijo: 'Papi, tengo miedo'. No quieres que tus hijos crezcan así ".

Kiana Lopes en Dorchester, de Cape Cod

"A las personas que no entienden estas protestas, me gustaría decirles: 'Reconozcan su privilegio'. No son solo los blancos los que no entienden esto. Ya sea que seas educado, que tengas riqueza, ve lo que puedes hacer y cómo puedes utilizarlo. Escucha las historias de verdad. No escuches las noticias porque "estamos difundiendo propaganda. Hacen que parezca que estamos haciendo esto violento y no lo somos. Sigue educándote. Escucha a las personas de color. Son las voces que importan durante este tiempo ".

Leonardo Lopez, 9, y Marlena Cesar-Mendez de Boston

Marlena: “Lo que me inspira es luchar por la justicia para mis antepasados, para mi hijo, para la comunidad de color. Las cosas tienen que cambiar ".

Leonardo: "Ha sido muy difícil para mí, especialmente cuando era niño y especialmente en estos tiempos COVID. Creo que es muy difícil para todas las personas ".

Akeia Collins en Roslindale, de Roxbury

“Tengo un hijo de nueve años y es muy importante para mí que sepa que su madre se encuentra fuera de las cuatro paredes en las que vivimos para representarlo como un hombre negro. Cuando comenzamos a ver los disturbios y el saqueo y las cosas en la televisión, tuve que dejar claro que él, por un segundo, dejó de ser un niño y prestó atención a lo que realmente está afuera. Es desafortunado porque todavía es un niño, pero aún debes ser consciente ".

Amalia Ali de Boston

“Mi mamá es dominicana y mi papá es somalí. He visto los videos de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd. Diría que fue una experiencia muy emotiva para mí comprender que ese podría ser mi padre y mi hermano y los miembros de mi familia, y comprender, al igual, que esas son personas reales, seres humanos y personas que no merecían morir, independientemente de lo que los medios perciben de ellos ".

Leigha Hayward de Jamaica Plain

"Tienes dos oídos y una boca, deberías estar escuchando más de lo que estás hablando en este momento. Y creo que, idealmente, lo mejor que puedes hacer es escuchar a las personas de color. No esperes que te eduquen. Sal, encuentra recursos, edúcate a ti mismo, sumérgete en la incomodidad, ten esas conversaciones desafiantes y admite que todos estamos aprendiendo. Va a ser complicado, pero déjate llevar por el proceso ".

Chase Brooks de Jamaica Plain

"Solo somos residentes locales tratando de encontrar una buena manera de estar aquí y ser solidarios y tratar de elevar las voces negras mientras, ya sabes, simplemente hacer que estén al frente y al centro. Así que pensamos que distribuir suministros es la mejor manera de hacer eso. Tenemos algunos negocios locales que, en realidad, nos apoyaron en el último momento. Recaudamos un montón de dinero para traer agua y desinfectante para manos y todo fue donado por negocios locales ".

Junior Nash de Cambridge

"Solo queremos que nos traten como a todos los demás. Queremos que nos traten de la misma manera. No queremos tener una fuerza excesiva [usada] todo el tiempo [y] oraciones más altas que otras. Que todo sea igual, eso es lo que Estados Unidos defiende para que así practiquemos lo que predicamos ".