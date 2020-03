Escuelas cerradas en la región tras coronavirus

Varias escuelas de Nueva Inglaterra han decidido cerrar y no recibir a alumnos por miedo a un brote de Coronavirus, otras decidieron pasar las clases presenciales a una modalidad por internet. Conoce la lista:

Massachusetts

Anne Ware Jackson Elementary School y Beatrice H. Wood Elementary School, Plainville

Según el superintendente, las dos escuelas cerraron después de que un padre de un estudiante dio positivo.

Amherst College, Amherst

Amherst College anunció el lunes por la noche que las clases se impartirán de forma remota después de que finalicen las vacaciones de primavera el 23 de marzo.

Babson College, Wellesley

Babson pasará a clases en línea a partir del viernes 13 de marzo y continuará hasta el final del semestre. Los estudiantes deben mudarse de las residencias antes del 21 de marzo, aunque la administración reconoció que habrá que hacer algunas excepciones.

Boston University

La Universidad anunció el miércoles que debido a la mayor difusión de las clases de coronavirus, pregrado, posgrado y academia de BU en los campus de Charles River y Medical, se realizarán en línea desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril. "Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que actualmente no están en el campus no regresa al campus al finalizar las vacaciones de primavera ", decía un comunicado de la Universidad.

Boston College, Boston

La universidad anunció la cancelación de clases presenciales a partir del jueves 12 de marzo hasta el final del semestre, e iniciarán clases por internet a partir del 19 de marzo. Todos los eventos fueron suspendidos y pidieron a los estudiantes mudarse de las residencias,

Center School, Stow

La escuela abrió dos horas tarde el lunes después de que se sospechaba que un miembro del personal tenía COVID-19, lo que confirmó una prueba.

Clark Avenue Middle School, Chelsea

El superintendente canceló las clases después de enterarse de que un miembro del personal viajó a Italia durante las vacaciones de primavera.

Emerson College, Boston

Emerson dijo que su último día de clases en persona será el viernes 13 de marzo. No hay clases la próxima semana, y la escuela hará la transición a clases en línea. Los servicios de alojamiento y comidas permanecerán disponibles para todos los residentes, pero la escuela señaló que algunos servicios pueden verse reducidos.

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

MIT canceló las clases del lunes 16 al viernes 20 de marzo, luego pasará a la instrucción en línea cuando el semestre se reanude el 30 de marzo. Las clases de esta semana continuarán según lo planeado, pero los estudiantes universitarios que viven en residencias del MIT, casas de fraternidad o hermandad o independientes los grupos vivos deben partir entre el sábado y el martes.

Northeastern University

Northeastern anunció el miércoles que, bajo la guía de las autoridades de salud pública y por preocupación de los miembros de la comunidad, incluidos estudiantes, padres y profesores, se tomó la decisión de trasladar las clases en línea a partir del jueves por la mañana. Hasta el momento, no se pide a los estudiantes en las residencias que se muden.

Potter Road Elementary School, Framingham

Un residente de Framingham dio positivo y es representante de un alumno de la escuela, por lo que cerrarán la escuela el jueves 12 de marzo para limpieza. El alumno y su familia han sido puestos en cuarentena, así como un grupo de alumnos relacionados con el caso.

Stratton Elementary School, Arlington

Stratton se cerró después de que se descubrió que un padre era un caso presuntamente positivo de COVID-19 después de asistir a la conferencia de empleados de Biogen en Boston. Uno de sus hijos, que asiste a la Escuela Primaria Stratton, mostró síntomas y luego se descubrió que también tenía COVID-19.

St. Mary's Schools, Worcester

St. Mary's cerró después de que un miembro del personal estuvo expuesto a alguien que se espera que dé positivo por el coronavirus. La exposición ocurrió hace siete días en una conferencia fuera del estado. St. Mary's tiene estudiantes desde pre-kindergarten hasta el grado 12.

Suffolk University, Boston

Suffolk dijo a sus estudiantes que las vacaciones de primavera se extenderían por dos días, y que las clases se reanudarían "en línea y / o por otras formas de aprendizaje remoto" el 18 de marzo. El campus permanecerá abierto, pero los estudiantes que viven en viviendas patrocinadas por la universidad se les pide que hagan planes para mudarse de sus habitaciones. Se harán excepciones para estudiantes internacionales y otros con circunstancias especiales.

Summer Street Elementary School, Lynnfield

El superintendente informó que un empleado fue expuesto a dos personas con el virus, y anunció el cierre de la escuela el jueves 12 de marzo y viernes 13 de marzo para desinfectar el espacio con la intención de reabrir el lunes.

Tufts University, Medford

Tufts anunció el martes que se moverá a la "enseñanza virtual" por el resto del semestre. Las vacaciones de primavera se han extendido para darles a los estudiantes más tiempo para mudarse.

Universidad de Massachusetts: Amherst, Boston, Dartmouth, UMass Medical en Worcester

Miembros de la Junta de Síndicos anunciaron el miércoles que el aprendizaje remoto comenzará la próxima semana para los estudiantes de UMass Dartmouth y UMass Lowell cuando regresen de las vacaciones de primavera. Los estudiantes de UMass Amherst y UMass Boston comenzarán a trabajar de forma remota cuando finalicen las vacaciones de primavera el 23 de marzo. Los estudiantes de UMass Medical comenzarán a aprender a distancia el jueves, dijeron funcionarios de la universidad.

Wentworth Institute of Technology, Boston

La escuela cerrará el jueves 12 de marzo para desinfectar luego de que el

West Somerville Neighborhood School

La escuela cerrará el jueves 12 de marzo para desinfectar luego de que el esposo de una profesora diera positivo por el COVID-19. La escuela reabrirá el viernes 13 de marzo.

Wheaton college, Norton

La universidad extenderá las vacaciones de primavera hasta el 22 de marzo, y se moverán a clases remotas a partir del 23 de marzo.

Connecticut

Central Connecticut State University/CCSU

Central Connecticut State University está trasladando todas las clases en línea después de las vacaciones de primavera en medio de preocupaciones de coronavirus. Los funcionarios escolares dijeron que todas las clases se moverán a un formato solo en línea hasta al menos el 5 de abril.

Escuelas Públicas de New Canaan

Cerrarán por los próximos 14 días debido al brote de COVID-19. Las escuelas cerrarán el jueves y comenzarán los programas de aprendizaje en línea el viernes, debido a un tercer caso de COVID-19 en el estado, un residente de New Canaan.

Nathan Hale School, New Haven

La ciudad cerró la escuela Nathan Hale el jueves y viernes después de que se descubriera que un adulto sospechoso de tener coronavirus tenía contacto con la escuela y un estudiante.

Sacred Heart University, Fairfield

Sacred Heart University suspendió todas las clases a partir del 10 de marzo, e implementará clases en línea para todos los cursos a partir del 11 de marzo hasta el 29 de marzo.

University of New Haven, New Haven

Las clases en persona, los exámenes y los eventos se cancelan hasta el 24 de marzo.

Westport Public Schools

Las escuelas en el Distrito Escolar de Westport y algunas otras instalaciones públicas están cerradas después de que un visitante dio positivo por el coronavirus. No se ha anunciado cuándo abrirán.

Wilton public schools

Las escuelas públicas de Wilton están cerradas hasta nuevo aviso después de que los padres de uno o más estudiantes tuvieron contacto directo con alguien que se supone que tiene coronavirus.

Yale University

La Universidad de Yale está trasladando todas las clases en línea hasta el 5 de abril. Los estudiantes estaban en vacaciones de primavera esta semana, y la universidad les pide a todos que se queden en casa. Se les pide a los estudiantes que permanecieron en el campus que se vayan a más tardar el domingo 15 de marzo.

New Hampshire

Newmarket Public Schools, Newmarket

Las escuelas cerraron el lunes después de que el CDC le pidieron a un miembro del personal que se pusiera en cuarentena porque había viajado en un autobús con alguien a quien se le había diagnosticado el nuevo coronavirus. La superintendente Susan Givens dijo que era importante tomar esta precaución "para la salud y la tranquilidad de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje".

Rhode Island

St. Raphael Academy, Pawtucket

Los primeros casos positivos de COVID-19 en el estado están relacionados con una excursión escolar a Italia. La escuela ha estado cerrada desde el 1 de marzo y anunció el miércoles que permanecería cerrada por otra semana.

Roger Williams University, Bristol

La Universidad anunció el miércoles que cambiará a la instrucción en línea a partir del 16 de marzo.

University of Rhode Island, South Kingston

La Universidad de Rhode Island también anunció el miércoles que a partir del lunes que comienza el 23 de marzo y al menos hasta el 3 de abril, todas las clases de pregrado y posgrado se impartirán de forma remota. Los eventos deportivos intercolegiales en el campus continuarán, pero los fanáticos estarán prohibidos y solo los jugadores, entrenadores y el personal esencial podrán asistir.

Vermont

Allen Brook School and Williston Central School, Williston

Las escuelas cerraron el lunes después de que un miembro del personal se quedó en un hotel fuera del estado a fines de las vacaciones de febrero. Permanecieron cerrados el martes mientras el personal de limpieza limpiaba.

Middlebury College - Middlebury

Middlebury College cambiará las clases en línea debido a las crecientes preocupaciones sobre el nuevo coronavirus. Las vacaciones de primavera comenzarán una semana antes, el viernes. Ese descanso de dos semanas se usará para prepararse para las clases remotas, una vez que se reanuden el 30 de marzo, según el comunicado. El anuncio llegó el martes, en un comunicado de prensa en el sitio web de la escuela.