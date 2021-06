Escuelas de Andover discuten adelantar hora de inicio de la escuela

Padres opinarán sobre una propuesta controvertida para cambiar los horarios de inicio de clases en Andover, Massachusetts el jueves.

El Comité Escolar de Andover propone adelantar la hora de inicio de la escuela intermedia y secundaria a las 8:15 a.m. y la escuela primaria de 8:45 a.m. a 9 a.m.

El distrito escolar de Andover comenzó a investigar horarios de inicio en 2018, con un enfoque en los cambios biológicos en los patrones de sueño de los adolescentes.

La propuesta "intenta equilibrar los beneficios científicamente probados de las horas de inicio tardías para los estudiantes de secundaria y preparatoria con el objetivo de minimizar los impactos del horario en las familias de primaria", según el sitio web del distrito.

Muchos de los padres de la escuela primaria dicen que retrasar el día escolar no tiene sentido y es injusto.

"Básicamente, están quitando la carga de los adolescentes y poniéndola en las espaldas de los niños de la escuela primaria y la están poniendo en las espaldas de nosotros, los padres de clase trabajadora". dijo Nick Stellakis, padre de un estudiante de una escuela primaria de Andover.