Escuelas públicas de West Hartford exigirán mascarillas este otoño

Las escuelas públicas de West Hartford exigirán mascarillas para todos los estudiantes y el personal este otoño, según un mensaje del superintendente.

El distrito comenzará el año escolar exigiendo mascarillas en todos los grados, en la escuela y en los autobuses, según el mensaje del superintendente Tom Moore, quien señaló que la decisión se basa en una combinación de factores. Estos incluyen orientación del Centro para el Control de Enfermedades, la Academia Estadounidense de Pediatría, el Departamento de Salud Pública del estado y recuentos de casos actuales.

La guía actual de los CDC es que las personas deben usar mascarillas, independientemente del estado de vacunación, en áreas que experimenten una transmisión de COVID-19 "sustancial" o "alta". Actualmente, el condado de Hartford está clasificado como de transmisión "alta".

Moore enfatizó que esto será un mandato, no opcional, y que está en el interés de tener a todos en la escuela y mantenerlos saludables.

"Algunos padres han expresado abiertamente que no permitirán que sus hijos usen una mascarilla en la escuela. Tengo que ser claro, esto no es opcional. Por lo tanto, si algún niño se niega, se llamará a los padres para que lo recojan. Por favor, deje a un lado cómo se sienta al respecto, no ponga a su hijo en esta posición", escribió Moore.

La cuestión de si los niños deben usar mascarillas en las escuelas ha generado divisiones en todo el país. En Connecticut, ha habido manifestaciones contra las mascarillas con manifestantes con carteles y calcomanías en los parachoques pidiendo al estado que "desenmascare a nuestros niños". Un mandato estatal de mascarillas no está vigente, pero el gobernador Ned Lamont emitió una orden ejecutiva el jueves que otorga a los municipios el poder de crear sus propias pautas de enmascaramiento universales. Aún no se ha publicado la orientación final del estado sobre lo que se requerirá de los distritos escolares.

El superintendente también señaló en su mensaje que el distrito ha visto un "gran porcentaje" de estudiantes vacunados, y que el distrito planea albergar clínicas de vacunación cuando se apruebe una vacuna COVID-19 para menores de 12 años.

Más detalles sobre los planes del distrito y las políticas de COVID-19 están disponibles aquí.