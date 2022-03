‘Eso es acoso’: alcaldesa de Boston defiende ordenanza que restringe protestas en hogares privados

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, propuso el lunes una ordenanza que crea restricciones de horas para protestas y piquetes dirigidos a una persona u hogar específicos.

Esto se produce en medio de las continuas protestas por los mandatos de vacunación en la casa de la alcaldesa en Roslindale.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Haga clic aquí para ver la ordenanza completa a continuación.

Los manifestantes se han concentrado en el vecindario de la alcaldesa durante semanas, protestando contra el mandato de vacunas y otras restricciones de COVID-19 en la ciudad. A principios de este mes, los partidarios de la alcaldesa también salieron a las calles en oposición a esos manifestantes.

Los eventos, que a veces comenzaban temprano en la mañana y presentaban megáfonos, música a todo volumen y, a veces, lenguaje de odio, generaron preocupaciones y comentarios de los vecinos, que la alcaldesa ha abordado previamente con disculpas.

La ordenanza anunciada el lunes se refiere a lo que los funcionarios de la ciudad llamaron piquetes residenciales dirigidos, definidos como "piquetes, protestas o manifestaciones, con o sin letreros o amplificación de sonido, que se dirigen específicamente hacia una residencia en particular o uno o más ocupantes de la residencia , y que tiene lugar antes o alrededor de la residencia objetivo".

Restringe este tipo de eventos entre las 9 p.m. y 9 a.m., y no se aplicaría a marchas, mítines o protestas que no tengan como objetivo un hogar específico. La limitación de horas está destinada a proteger la privacidad y la calidad de vida en los vecindarios, en particular para las personas mayores y las familias con niños.

"Boston tiene un fuerte legado de activismo, y es importante defender y proteger la capacidad de hablar y abogar ferozmente para mantener fuerte nuestra democracia", escribió la alcaldesa Michelle Wu en un comunicado. "Pero en un momento de política nacional dividida, no podemos normalizar el acoso y el odio que se derraman en nuestras comunidades. Boston debe modelar no solo políticas audaces y urgentes, sino también políticas inclusivas y empoderadoras".

La ordenanza se aplicaría a cualquier hogar, no solo a los de los funcionarios electos, y fue diseñado para complementar las reglas existentes sobre el ruido excesivo, la alteración del orden público y el bloqueo de calles y aceras.

Los funcionarios de la ciudad señalaron que la Corte Suprema de los EE. UU. confirmó protecciones similares en un caso sobre una ordenanza local en Wisconsin.

Wu defendió la ordenanza durante una aparición en "Radio Boston" de WBUR el lunes por la tarde.

"Somos una ciudad que tiene un fuerte legado de garantizar que las personas tengan voz, y he estado en más de mi parte de protestas y marchas públicas, y valoramos mucho ese tipo de capacidad y queremos proteger el derecho para decir lo que piensas, para ser parte de una democracia sana y sólida, para dar esa responsabilidad y rechazo", dijo. "Al mismo tiempo, estamos en un momento de nuestra política nacional que está bastante dividida. Vemos que eso se está convirtiendo en una retórica que alimenta el creciente odio".

"Cuando el objetivo se convierte menos en tener el derecho a ser escuchado y más en quitarle el sueño a una comunidad todos los días a las 7 a.m. solo para asegurarse de que puede intentar romper la voluntad de la comunidad, eso es acoso. Boston es mejor que eso", añadió.

A Wu también se le preguntó sobre el costo de la protección policial en su casa, pero no dio una cantidad específica que pudiera compartir.

Dijo que las fuerzas del orden harían cumplir la ordenanza, pero que las leyes penales o los estatutos de la ciudad no cambiarán. Las multas comienzan en $100 por la primera infracción, aumentan a $200 por la segunda infracción y $300 por la tercera o cualquier otra infracción posterior.

Ordenanza de piquetes residenciales específicos