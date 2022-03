Esta es la razón por la que J.D. Martínez cree que podría ser canjeado antes de la temporada

Si quieren cambiar al cuatro veces All-Star en el otoño, es difícil discutir el cambio a un bateador designado más joven. Pero mientras tanto, sería mejor que lo dejaran terminar lo que comenzó y jugar una temporada final en medio de una alineación que inmediatamente se vuelve mucho menos potente sin él en ella.

J.D. Martínez ha pasado prácticamente toda su carrera en los Medias Rojas en un perpetuo estado de limbo.

Parte de eso se debe a la estructura del contrato de cinco años y $110 millones que firmó en 2018, que incluía opciones de exclusión después de la segunda, tercera y cuarta temporada. Martínez pasó cada una de esas campañas al menos sopesando la posibilidad de probar el mercado. Cada vez, finalmente decidió quedarse.

La parte de la ecuación que no pudo controlar fue la llegada de Chaim Bloom en 2019, que coincidió con el deseo de los propietarios de recortar la nómina y caer por debajo del impuesto de lujo. Si Martínez hubiera optado por no participar en alguna de esas temporadas, los Medias Rojas seguramente lo habrían dejado caminar para embolsarse los ahorros. Después de todo, el primer movimiento consecuente de Bloom fue cambiar al MVP Mookie Betts a los Dodgers.

Martínez sabía que podía ser canjeado en cualquier momento, a pesar de registrar una producción All-Star durante los primeros cuatro años de su contrato, pero las mismas fuerzas del mercado que le impidieron optar por no participar también hicieron que un canje fuera poco probable.

Sin embargo, esas fuerzas han cambiado. La introducción del DH universal ha abierto la Liga Nacional a un jugador con las habilidades de Martínez. La expansión del impuesto al lujo de $210 millones a $230 millones significa que algunos gigantes financieros tienen más dinero para gastar. Agregue el hecho de que el contrato de Martínez está por vencer y crea las condiciones, si no necesariamente la probabilidad, de que podría ser movido antes de esta temporada.

El pensamiento ciertamente ha entrado en su mente.

"Oh, sí, todos los años sentí que podía ser, solo por mis opciones de exclusión, ser un candidato comercial", dijo Martínez. "Este año, especialmente, con la Liga Nacional y siendo mi último año".

Ya hemos presentado la gran ventaja que los Medias Rojas han disfrutado como bateador designado desde la llegada de David Ortiz en 2003. Su OPS de .892 es casi 80 puntos más alto que el subcampeón de Cleveland. Han lanzado 100 jonrones más que nadie, impulsado 300 carreras más y registrado casi 800 bases totales más.

Cambiar a Martínez eliminaría esa ventaja y eliminaría al bateador que sigue siendo uno de los bates más importantes en su alineación y debilitaría su ataque.

También restaría a un bateador que ha prosperado en Boston, que no es para todos. Si bien admite sentirse emocionado por las posibilidades que el DH de la Liga Nacional le ha abierto, también dijo que le dejó en claro a la gerencia que preferiría quedarse en Boston, incluso más allá de este año.

"Me encantaría", dijo. "He expresado cuál es mi posición con el equipo y me encantaría terminar mi carrera aquí. Eso no depende de mí, en realidad".

Con el poderoso prospecto Triston Casas llegando tan pronto como este año y Devers no siendo una apuesta segura para permanecer en la tercera posición, los Medias Rojas pronto tendrán otras opciones potencialmente productivas en el DH. Con Martínez cumpliendo 35 años en agosto, Bloom and Co. sin duda han considerado planes de sucesión.

Si quieren cambiar al cuatro veces All-Star en el otoño, es difícil discutir el cambio a un bateador designado más joven. Pero mientras tanto, sería mejor que lo dejaran terminar lo que comenzó y jugar una temporada final en medio de una alineación que inmediatamente se vuelve mucho menos potente sin él en ella.