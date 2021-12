¿Está Omicron más propagada en Massachusetts de lo que se nos dice?

La variante Ómicron de COVID-19 continúa apareciendo en todo el país, incluso aquí en Nueva Inglaterra.

Hasta el miércoles, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts solo había informado oficialmente un caso en el estado. Sin embargo, la ciudad de Boston informó de tres casos de Ómicron el miércoles, y el Boston Globe informa que ya se han detectado hasta 15 casos en el estado de la bahía.

Surge la pregunta: ¿cuán prevalente es la última variante de preocupación en Massachusetts con la Navidad a menos de 10 días de distancia?

Aquí hay un desglose de lo que sabemos sobre la variante Ómicron y su presencia aquí en Massachusetts:

¿Dónde se han informado casos de Ómicron hasta ahora en Massachusetts?

Solo se había informado oficialmente un caso en Massachusetts hasta el miércoles, pero la ciudad de Boston informó tres casos de Ómicron en sus datos del miércoles, mientras que el Boston Globe informa que ya se han detectado hasta 15 casos.

Desde que NBC10 Boston preguntó el lunes, los funcionarios estatales dijeron que habían estado investigando el número de casos de Ómicron, pero no han proporcionado el número. El miércoles, el panel COVID del Departamento de Salud Pública incluyó una nueva pestaña que enlazaba con el seguimiento de Ómicron regional semanal de los CDC. Esos datos mostraron que el 2.9% de los casos de COVID-19 en Nueva Inglaterra fueron Ómicron.

Pero los expertos dicen que la variante omicron está más propagada de lo que el estado ha informado públicamente.

"Ómicron se está moviendo extraordinariamente rápido, más rápido de lo que incluso los más pesimistas entre nosotros pensaban que iba a moverse", dijo el experto en enfermedades infecciosas Jacob Lemieux al Globe.

Lemieux, quien trabaja en el Hospital General de Massachusetts y es codirector del programa de variantes virales en el Consorcio de Massachusetts sobre Preparación de Patógenos, señaló que se necesitan de siete a 10 días para completar la secuenciación genómica completa que confirmaría la presencia de Ómicron, lo que significa su propagación ya es probablemente más alta de lo que se informa.

"La onda omicron se mueve tan rápido que ha excedido nuestra capacidad para rastrearla con precisión", dijo Lemieux al Globe. "Lo que está claro es que la ola de Ómicron ya ha comenzado. Necesitamos prepararnos para enfrentar esa realidad, ahora".

¿Dónde más se han reportado casos y dónde están aumentando los casos de COVID?

A nivel mundial, más de 75 países han informado casos confirmados de Ómicron. En los Estados Unidos, 36 estados han detectado la variante.

El vecino Connecticut ha reportado más de 10 casos de Ómicron hasta ahora. Rhode Island informó su primer caso a principios de esta semana, al igual que New Hampshire. Maine y Vermont aún no han informado de un caso de omicron.

Fuera de Estados Unidos, el presidente de la Unión Europea dijo que el Ómicron se convertirá en la variante dominante en un mes y declaró que "una vez más, esta Navidad se verá ensombrecida por la pandemia".

"Los datos del Reino Unido son bastante alarmantes en este momento" y presagian lo que vendrá en los Estados Unidos, dijo Bronwyn MacInnis, director de vigilancia genómica de patógenos en el Instituto Broad del MIT y Harvard. Por ejemplo, dijo, el martes por la tarde, Ómicron ya era la variante más común en Londres.

¿Es Ómicron más severo que delta u otras variantes de COVID?

Los expertos en salud dicen que existe una mayor confianza en que es probable que Ómicron "se propague rápidamente" e incluso más rápido que la variante delta, que está detrás del último aumento en los EE. UU

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo el miércoles que los primeros datos sugieren que Ómicron es más transmisible que delta, con un tiempo de duplicación de aproximadamente dos días.

Según un análisis del martes de datos de Sudáfrica, donde Ómicron está impulsando un aumento en las infecciones, la variante parece no solo propagarse más fácilmente de persona a persona, sino que es mejor para evadir las vacunas y causar enfermedades menos graves.

Sin embargo, los datos también muestran que, si bien el número de casos está aumentando, las hospitalizaciones no aumentan al mismo ritmo, lo que lleva a los científicos a creer que el riesgo de hospitalización por Ómicron puede ser menor que el delta o variantes anteriores. Las admisiones hospitalarias para adultos diagnosticadas con COVID-19 son un 29% más bajas en comparación con la ola que experimentó Sudáfrica a mediados de 2020, después de ajustar el estado de vacunación, según el análisis.

Pero la directora técnica del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, dijo el miércoles que el aumento de la transmisión resultará en un aumento de las hospitalizaciones que sobrecargan los sistemas de atención médica, algunas de las cuales fallarán.

“Ómicron se está extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior. Nos preocupa que la gente esté tachando de Ómicron como leve ”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Seguramente ya hemos aprendido que subestimamos este virus bajo nuestro propio riesgo".

Incluso si Ómicron resulta más suave en general que delta, puede desarmar algunas de las herramientas disponibles para salvar vidas y poner a las personas inmunodeprimidas y ancianas en un riesgo particular a medida que comienza un ataque rápido contra los Estados Unidos.

"Sabemos que las personas infectadas con Ómicron pueden tener todo el espectro de enfermedades, desde una infección asintomática hasta una enfermedad leve, pasando por una enfermedad grave y hasta la muerte", dijo Van Kerkhove.

Y si un duelo de oleadas de delta y Ómicron golpea, los expertos temen que los hospitales y el personal no puedan soportar el aumento.

“Nuestro aumento del delta está en curso y, de hecho, se está acelerando. Y además de eso, vamos a agregar un aumento Ómicron ", dijo el Dr. Jacob Lemieux, que monitorea las variantes para una colaboración de investigación dirigida por la Escuela de Medicina de Harvard.

“Eso es alarmante, porque nuestros hospitales ya se están llenando. El personal está fatigado", lo que deja una capacidad limitada para un posible aplastamiento de casos de COVID-19" debido a una ola Ómicron superpuesta a una oleada delta ".

¿La variante omicron cambiará la eficacia de la vacuna o dará lugar a más casos de avance?

El miércoles, la Casa Blanca insistió en que no hay necesidad de un bloqueo porque las vacunas están ampliamente disponibles y parecen ofrecer protección contra las peores consecuencias del virus.

Hasta ahora, la vacuna Pfizer parece ofrecer menos defensa contra la infección de la variante, pero sigue siendo una buena protección contra la hospitalización, según un análisis de datos de Sudáfrica, donde la nueva variante está impulsando un aumento en las infecciones.

Según los datos, una vacuna de dos dosis de Pfizer-BioNTech pareció proporcionar solo un 33% de protección contra la infección durante la ola Ómicron actual de Sudáfrica, pero un 70% de protección contra la hospitalización, según el análisis realizado por Discovery Health, el centro de salud privado más grande de Sudáfrica y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.

Aún así, el 33% marca una caída significativa con respecto al 80% de protección contra la infección otorgada durante períodos anteriores.

Los investigadores dicen que es alentador que el estudio muestre que las personas completamente vacunadas con Pfizer tienen un 70% de protección contra el ingreso hospitalario durante el aumento de omicron. Eso sigue siendo una caída de la protección del 93% observada en la ola impulsada por el delta de Sudáfrica.

El estudio muestra protección contra el ingreso hospitalario incluso entre los grupos de mayor edad, con un 67% en personas de 60 a 69 años y un 60% en personas de 70 a 79 años.

El análisis se basó en examinar más de 211,000 resultados positivos de la prueba COVID-19, el 41% de los cuales fueron para adultos que habían recibido dos dosis de la vacuna Pfizer. Aproximadamente 78,000 de los resultados positivos se atribuyeron a infecciones por omicron.

Otros estudios sugieren que las vacunas AstraZeneca y Pfizer son menos efectivas para prevenir infecciones sintomáticas en personas expuestas a Ómicron, aunque los datos preliminares muestran que la efectividad parece aumentar entre el 70% y el 75% después de una tercera dosis de refuerzo.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo el miércoles que no hay necesidad, por ahora, de una vacuna de refuerzo específica de Ómicron. Las vacunas de ARNm de dos dosis, las inyecciones de Pfizer y Moderna, todavía parecen ofrecer una protección considerable contra la hospitalización por Ómicron, dijo Fauci.

"Si no tuviéramos estas herramientas, te diría que te preocupes mucho, mucho", dijo Fauci.

¿Alguien ha muerto por la variante Ómicron?

El CDC dijo el viernes que una persona vacunada ha sido hospitalizada con Ómicron, pero que no se han reportado muertes entre los 43 pacientes a los que se les dio seguimiento.

Entre esos pacientes, el 58% tenía entre 18 y 39 años de edad y el 79% estaba completamente vacunado al menos 14 días antes del inicio de los síntomas o antes de la prueba positiva.

Los CDC informaron que el 33% de los 43 pacientes viajaron internacionalmente durante los 14 días anteriores a desarrollar síntomas o dar positivo en la prueba, lo que indica que la propagación comunitaria está en marcha en los EE. UU.

Según Reuters, el primer ministro Boris Johnson dijo el lunes que al menos una persona murió en el Reino Unido después de contraer la variante Ómicron, lo que, según la publicación, fue la primera muerte confirmada públicamente a nivel mundial por la cepa que se propaga rápidamente.

¿Cuáles son los síntomas del Ómicron?

Los síntomas de COVID relacionados con la variante Ómicron han sido descritos como "extremadamente leves" por el médico sudafricano que dio la alarma por primera vez sobre la nueva cepa. Los datos de los CDC mostraron que los síntomas más comunes hasta ahora son tos, fatiga, congestión y secreción nasal.

La Dra. Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, le dijo a la BBC que comenzó a ver pacientes alrededor del 18 de noviembre que presentaban "síntomas inusuales" que diferían ligeramente de los asociados con la variante delta, que es la cepa más virulenta de el virus hasta la fecha y globalmente dominante.

"De hecho, comenzó con un paciente masculino que tiene alrededor de 33 años … y me dijo que estaba extremadamente cansado durante los últimos días y que tenía estos dolores y molestias corporales con un poco de dolor de cabeza", le dijo a la BBC.

El paciente no tenía dolor de garganta, dijo, sino más bien una "garganta irritada", pero sin tos ni pérdida del gusto o del olfato, síntomas que se han asociado con cepas anteriores del coronavirus.

Coetzee dijo que examinó al paciente masculino para detectar COVID, y él dio positivo, al igual que su familia, y luego dijo que vio más pacientes ese día que presentaban los mismos tipos de síntomas que diferían de la variante delta.

Otros pacientes que había visto hasta ahora con la variante Ómicron también habían experimentado lo que ella describió como síntomas "extremadamente leves", y agregó que sus colegas habían notado casos similares.

"Lo que estamos viendo clínicamente en Sudáfrica, y recuerde que estoy en el epicentro de esto donde estoy practicando, es extremadamente leve, para nosotros [estos son] casos leves. No hemos admitido a nadie, he hablado a otros colegas míos y dan la misma imagen ".

De manera similar, en el caso de EE. UU., Fauci dijo que la persona estaba vacunada pero no había recibido una inyección de refuerzo y estaba experimentando "síntomas leves".

Pero el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, dijo a CNBC el lunes que los síntomas de Ómicron informados en Sudáfrica pueden no ser un buen predictor de la virulencia de la variante en otras partes del mundo, porque el país tiene una población mucho más joven y saludable que las naciones europeas y Estados Unidos. .

"El truco es que no podrá distinguir la diferencia entre Ómicron, delta lambda y COVID simple desde el principio", dijo Bancel. "La influenza o incluso el rinovirus común causan la mayoría de nuestros resfriados comunes en el invierno. No sabrá la diferencia entre ellos si solo observa sus síntomas. Para muchas personas, esos síntomas se superponen. Y aunque hay algunas partes En el diagrama de Venn, como el gusto, la pérdida del gusto y el olfato, o el COVID común que estas otras cosas, hay mucha superposición. Simplemente no sabrá, especialmente al comienzo de una enfermedad, qué tipo de enfermedad tiene. Tienes que hacerte la prueba ".

Pero hacerse la prueba no necesariamente le dirá si tiene la variante Ómicron, dijo Bancel.

"Cuando te hacen una prueba de COVID, ellos solo buscan si tienes o no COVID", dijo. "No están en qué tipo de para averiguar la cepa exacta de COVID. Tienes que hacer esto llamado secuenciación, que lleva mucho más tiempo. Es mucho más intensivo. Ciertamente no puedes recuperar eso en 24 horas, y solo lo hacen laboratorios especializados ".