Estaciones de NBCU Local Boston lanzan nueva programación original

NBC10 Boston/WBTS, Telemundo Boston/WNEU, NBC Sports Boston y NECN lanzaron contenido original para espectadores bilingües y multiculturales a partir del pasado lunes 26 de julio a través de plataformas digitales, de transmisión y transmisión.

La nueva programación incluye Restaurants Remade de NBC10 Boston, una serie de transmisión sobre restaurantes de Nueva Inglaterra que reinventan sus modelos comerciales para adaptarse a los desafíos provocados por la pandemia, el nuevo programa de estilo de vida local y en vivo de NBC10 Boston, The Hub Today, y el especial de recaudación de fondos de Telemundo Boston, Milagros para Ninos (Miracles for Kids) para la estación asociada Boston Children's Hospital.

"NBC10 Boston, NBC Sports Boston, Telemundo Boston y NECN tienen la capacidad incomparable de llegar a las audiencias locales de noticias en inglés y español y a los fanáticos de los deportes en el área metropolitana de Boston y en Nueva Inglaterra", dijo Maggie Baxter, vicepresidenta de programación de NBCU. Boston local. "Nuestros nuevos programas cuentan las historias únicas de nuestras comunidades y estamos emocionados de compartir sus historias en más de 20 plataformas".

Detalles de programación:

Telemundo Boston

Nuevo: WNEU presentará un especial de recaudación de fondos de media hora para la estación asociada Boston Children's Hospital, Milagros para Niños. El programa se estrenará el sábado 18 de septiembre a las 6:00 pm. El programa se transmitirá en inglés en NBC10 Boston, el sábado 18 de septiembre a las 7:30 p.m.; y volverá a emitirse en NECN el sábado 25 de septiembre a las 7:30 p.m.

Actual: Telemundo Boston actualmente produce programas comunitarios y de estilo de vida originales en español que incluyen; Acceso Total Nueva Inglaterra al aire Sábados a las 6:00 p.m. y Enfoque se transmite los domingos a las 6 p.m.

NECN

Nuevo: el lunes 12 de julio, NECN lanzó una hora completa de LX Current, un programa de noticias y eventos actuales que se transmite de lunes a viernes a las 11 a.m. Además, LX Current también se ve a nivel nacional en NBCLX

Actual: Los espectadores de NECN pueden ver Lux Life con Derek Zagami y RealiTEA con Derek Z transmitiendo en vivo en NECN y en múltiples plataformas, incluidas: Roku y Apple TV, así como NBC10Boston.com y NECN.com, la aplicación NBC10 Boston y en las redes sociales de la estación, incluidos Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.

Según Comscore, los programas que actualmente producen NBC 10 Boston, NBC Sports Boston, Telemundo Boston y NECN tuvieron un alcance combinado de 25.7 millones de televidentes en Nueva Inglaterra, con 25 millones de visitantes digitales únicos adicionales en 2021. .

NBC10 Boston

Nuevo: el lunes 26 de julio, WBTS/NBC10 Boston presenta Restaurants Remade, una serie original de cinco partes que explora la capacidad de recuperación de los restaurantes de Nueva Inglaterra para reinventar sus modelos comerciales y adaptarse a la "nueva normalidad" durante la pandemia. Restaurants Remade ahora está disponible en múltiples plataformas, incluidas: Roku y Apple TV, así como NBC10Boston.com, la aplicación NBC10 Boston y en los sitios sociales de la estación, incluidos Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.

También el lunes 26 de julio, el programa de estilo de vida original de WBTS / NBC10 Boston, The Hub Today, transmitió EN VIVO con un nuevo formato producido y dirigido desde el interior del NBCUniversal Boston Media Center. El programa de media hora muestra a todas las personas y lugares que ayudan a todos en nuestras comunidades a crear su mejor vida en Nueva Inglaterra. The Hub Today se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. en NBC10 Boston.

On Her Mark, que destaca y celebra a las mujeres atletas que rompen barreras y cambian de deporte, dentro y fuera del campo es otro segmento original que se repite. La productora y corresponsal Hannah Donnelly habla con mujeres del deporte y sus alrededores sobre sus caminos y obstáculos para el éxito y sus esperanzas para el futuro de la mujer en el deporte.

On Her Mark contará con una cobertura especial de los Juegos Olímpicos de Tokio, incluidas entrevistas con Jordan Chiles (gimnasta guiada por Simone Biles), April Ross (la jugadora de voleibol de playa más veterana que compite en los Juegos Olímpicos de Tokio, Sakura Kokumai (Karate), Kyra Condie (Escalada deportiva) , Mariah Duran (patinadora de calle # 3 mundial) y Noelle Lambert (corredora paralímpica)

El público puede ver On Her Mark durante los episodios de The Hub Today que se transmiten de lunes a viernes a las 11:30 a. m. en todas las plataformas de NBCU Local Boston, incluidas: Roku y Apple TV, así como en NBC10Boston.com, NECN.com y en los sitios sociales de la estación, incluidos Twitter, Facebook e Instagram. On Her Mark también se transmitirá en NBC Sports Boston Early Edition de lunes a viernes a las 6 p.m.

Actual: Más cobertura olímpica local de Boston de NBCU y contenido de los juegos de Tokio, incluido el programa original, La Zona Olímpica que se transmite de lunes a sábado a las 7:30 p.m., se puede encontrar aquí.

Continuando con el contenido y la programación originales de WBTS / NBC10 Boston, se incluyen Mom2Mom con la presentadora Maria Sansone y The Chef’s Pantry con la presentadora Anna Rossi. Desde el sótano hasta el ático, ambas franquicias de Hub Today nacieron a raíz de la pandemia y suplieron la necesidad de unir a las personas para compartir, inspirar y aprender. Mom2Mom se transmite todos los lunes a las 11:30 a. M. Y The Chef's Pantry todos los viernes a las 11:30 a. M. En The Hub Today.

El podcast ganador del premio Murrow, "Shark Tales", producido exclusivamente para las plataformas digitales de NBC10Boston, explora el mundo de los tiburones en Nueva Inglaterra con nuestros socios de Atlantic White Shark Conservancy. Shark Tales ya está disponible en Apple Podcasts, Spotify o donde los espectadores obtengan sus podcasts.

NBC Sports Boston

Nuevo: Los fanáticos de los deportes locales pronto podrán ver los especiales del campo de entrenamiento de los New England Patriots de NBC Sports Boston, junto con una semana completa de programas dedicados a la temporada de los Patriots 2021. NBC Sports Boston también tendrá la cobertura del Draft de los Celtics de Boston, la Agencia Libre y la Liga de Verano durante las próximas semanas.

Actual: El lunes 5 de abril, NBC Sports Boston también lanzó el programa original Boston Sports Tonight con Michael Felger y Michael Holley. Felger y Holley dirigen las ediciones de lunes a jueves del programa de entretenimiento y charlas deportivas de una hora entre semana, presentado en vivo a las 10 p.m.