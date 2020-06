“Estamos aquí para las vidas negras”: manifestantes de George Floyd, en sus propias palabras

Miles continúan protestando en todo Massachusetts, denunciando el racismo sistémico y la brutalidad policial contra las personas negras a raíz de la muerte de George Floyd hace dos semanas.

Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió el 25 de mayo en Minneapolis bajo custodia policial. Las imágenes de su arresto y su posterior deceso despertaron protestas en múltiples ciudades del país, en tanto mostraron al oficial Derek Chauvin sometiéndole en el piso y apoyando su rodilla en el cuello de Floyd, mientras este gritaba que no podía respirar. Chauvin, junto a otros tres oficiales, fueron despedidos de sus cargos y enfrentan acusaciones tras su muerte.

Un grupo de jóvenes activistas llevó a cabo una marcha para redistribuir fondos de la policía desde Nubian Square en Roxbury hasta el ayuntamiento de Boston el miércoles, pidiendo al menos una reducción del 10% en el presupuesto del departamento de policía y reasignando esos $41 millones o más a otras partes del presupuesto de la ciudad.

Antes de la marcha, manifestantes compartieron sus historias con Telemundo Nueva Inglaterra. Hablaron de sus razones por las que protestan su experiencia personal con la discriminación y más.

Judy Davis, 41 años, de Dorchester

"Tienen que entender el dolor de una madre cuando sale un niño de la casa y nunca regresa porque un policía estaba teniendo un mal día"

Vanessa Snow, 33 años, de Hyde Park

"Necesitamos dinero para la escuela, el sistema de salud y trabajo. Si tenemos estos recursos en nuestra comunidad, no vamos a tener estos problemas."

Alejandro, 21 años, de Roxbury

"Estamos aquí para exigirle al alcalde que haga algo sobre las acciones de su policía"

Jasper Landrum, de Grafton via Dorchester

"Haz un cambio. La gente solo necesita levantarse del sofá. Entiendo que a veces el cambio es diferente, pero desafío a todos a tratar de hacer cosas nuevas y probar cosas nuevas y sentir esa incomodidad.

Vikiana Petit-Homme, de Hyde Park via Haiti

"Estamos listos para el cambio y creo que hemos superado la retórica. Estamos para actuar en este momento, así que lo que ven es un grupo de jóvenes organizadores que se unen y exigen lo que es correcto y lo que sus comunidades necesitan y de cualquier manera que pueda apoyar y ayudar a elevar mi comunidad, eso es lo que voy a hacer".

Queen-Cheyenne Wade, de Greater Boston

“Creo que es realmente importante que todos en estas comunidades se defiendan entre sí, porque esa es la única forma en que vamos a tener un cambio: a través de la solidaridad, el cuidado y el amor. Pero también a través de todos nosotros unidos, decir que algo no está bien. Creo que eso es realmente importante ".

Cherry Lau, de Allston, via Hong Kong

"Esto es 2020, es realmente molesto que esto continúe sucediendo. Ninguna vida debería haber terminar por la violencia policial. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, no solo el sistema policial, es solo la injusticia y el racismo lo que sigue sucediendo todos los días. Y tenemos que parar y educar a las generaciones que nos siguen también en esto, porque es suficiente ".

Kendra Ford, de Dorchester

"Como educadora, siempre me han dicho que sea de mente abierta, pero cuando ves personas asesinadas en la televisión, no hay realmente una discusión. No hay discusión, que le quiten la vida a alguien en televisión nacional es simplemente incorrecto".

Kelly Flores, 26 años, de Jamaica Plain via Texas

"Nuestros estudiantes tienen cosas que hacer fuera de la escuela de las que no tenemos idea, y no obtienen ese apoyo en el hogar y sienten que la escuela es su lugar seguro, por lo que deberíamos poder proporcionarles eso ".