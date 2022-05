Estos 2 lanzadores hacen que los Red Sox se sientan bien con el futuro de su rotación

Una noche, dos razones para sentirse intrigado por la salud a largo plazo de la rotación inicial de los Medias Rojas.

En Boston, el lanzador derecho Nick Pivetta lanzó apenas el cuarto juego completo de béisbol esta temporada, imponiéndole dos hits a los Astros en una victoria dominante por 5-1. Una hora al oeste, el prospecto diestro Brayan Bello hizo su debut en Triple-A en el Polar Park de Worcester, ponchando a 10 en seis entradas destacadas.

Los dos lanzadores destacan lo que está demostrando ser una fortaleza del liderazgo de Chaim Bloom: identificar y desarrollar el pitcheo. Bloom reconoció a Pivetta como un activo infravalorado cuando lo adquirió por los relevistas veteranos Brandon Workman y Heath Hembree de los Filis en la fecha límite de canjes de 2020. Heredó a Bello, pero ha supervisado el desarrollo del prospecto desde un volante internacional de menos de $ 30,000 hasta un brazo legítimo entre los 100 mejores que podría forzar su camino a Boston en algún momento de este año.

En una temporada en la que los Red Sox han desperdiciado en gran medida sus mejores comienzos, vale la pena señalar que están sentando las bases en una rotación que dentro de un año podría incluir a Garrett Whitlock, Pivetta, Bello, Chris Sale y James Paxton, con Tanner Houck en reserva. Y eso sin siquiera mencionar la posibilidad de volver a firmar a Nathan Eovaldi o promover al mejor prospecto zurdo Brandon Walter, quien ponchó a 49 y caminó a tres en Doble-A Portland.

Esa es una base potencial sólida a partir de la cual construir, y Pivetta ciertamente ha hecho su parte durante las últimas tres semanas para sugerir que un abril pésimo es cosa del pasado. El miércoles, sirvió un jonrón de apertura a José Altuve al final de un turno al bate de 10 lanzamientos y luego simplemente cerró.

Retiró a los siguientes 18 bateadores antes de que Michael Brantley conectara un doble al abrir el séptimo. Terminó el octavo ponchando a Chas McCormack y Jeremy Peña en 102 lanzamientos, pero si alguien pensó que el trabajo del diestro estaba hecho, adivinen de nuevo.

"Por la forma en que me miraba, yo estaba como, 'Déjame alejarme, podría matarme'", dijo el manager Alex Cora. "Tenía esa mirada. La tenía. Desde el bullpen, entró, se metió en su… se va mentalmente a otro lugar".

Pivetta hizo un trabajo rápido de los Astros durante un noveno 1-2-3, castigando a Brantley en el turno para terminarlo y continuar con una excelente racha en mayo. Permitió solo una carrera en siete entradas contra los Rangers en su última apertura, y tiene marca de 2-1 este mes con efectividad de 1.70.

"No quería salir", dijo Pivetta. "Después del último juego, sentí que podía jugar las dos entradas adicionales, levantar un poco al bullpen. Me sentí bien, me sentí confiado. Estaba en la zona. No estaban tomando grandes ataques contra mí. Yo simplemente corrió con eso".

Mientras tanto, en Worcester, Bello tomó la colina frente a Scranton Wilkes-Barre con los ojos del mundo amante de las perspectivas puestos en él. El flaco diestro cumplió 23 años el lunes, y aunque el salto de Doble-A a Triple-A no es lo que solía ser, aún representó un desafío considerable.

Por primera vez, Bello se enfrentaría a bateadores con amplia experiencia en las Grandes Ligas. La alineación de los RailRiders incluía al ex prospecto de los Yankees Greg Bird, cuyo memorable jonrón ante Andrew Miller venció a los Indios en los playoffs de 2017. También estuvo Derek Dietrich, quien ha compilado más de 2,000 turnos al bate con los Marlins, Reds y Rangers. El tercer bate Miguel Andújar terminó segundo en la votación de Novato del Año 2018 y conectó 27 jonrones para los Yankees. El viejo amigo Ryan LaMarre ha pasado partes de seis temporadas en las Grandes Ligas, incluidos cinco juegos con los Medias Rojas de 2016.

Aparte de un jonrón del ex prospecto top 40 Estevan Florial, Bello controló el juego, permitiendo seis hits y dos carreras en seis entradas. Su bola rápida alcanzó las 98 mph antes de establecerse alrededor de las 96 e impresionó a sus compañeros de equipo y entrenadores al trabajar tan rápido que sus fildeadores a menudo tenían que correr a sus lugares en el turno.

"Trabajar rápido en el montículo no permite que los bateadores me hagan ajustes y, con suerte, estropean su tiempo", dijo Bello a los periodistas, incluida Katie Morrison de MassLive. "Eso es algo que he hecho a lo largo de mi carrera y seguiré haciendo".

Eso debería ser música para los oídos no solo de los fanáticos de los Medias Rojas, sino también de los fanáticos del béisbol. Pivetta también trabajó rápido el miércoles, terminando su juego completo de 112 lanzamientos en solo 2:38.

El futuro del personal titular de los Medias Rojas no solo es brillante, también podría ser rápido. Todos nos apuntaremos a eso.