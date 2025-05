Estudiante detenida por ICE regresa a Massachusetts

La estudiante de la Universidad Tufts, Rumeysa Ozturk, regresó a Massachusetts tras ser liberada el viernes de su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ozturk llevaba más de seis semanas en Louisiana, después de que agentes de ICE la detuvieran en la calle cerca de su casa en Somerville el 25 de marzo. Sus defensores afirman que esto ocurrió tras un artículo de opinión que coescribió el año pasado, en el que criticaba la respuesta de la universidad a la guerra de Israel en Gaza.

El sábado, compareció de nuevo junto a sus defensores, entre ellos líderes de la ACLU de Massachusetts, el senador estadounidense Ed Markey, la congresista Ayanna Pressley y sus abogados, en una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Logan.

"Este ha sido un momento muy difícil para mí, para mi comunidad, para mi comunidad en Tufts, en Turquía, pero estoy muy agradecida por todo el apoyo, la amabilidad y la atención", declaró Ozturk el sábado por la noche.

Describió cómo sus profesores la ayudaron a continuar sus estudios de desarrollo infantil mientras estuvo detenida y lo emocionada que estaba de volver con ellos. Mientras tanto, seguirá trabajando con su equipo en su caso legal.

"Estados Unidos es la mayor democracia del mundo y creo en los valores que compartimos. Tengo fe en el sistema de justicia estadounidense", declaró Ozturk.

El equipo legal de Ozturk y los legisladores que la apoyan calificaron su liberación como una victoria para el debido proceso, pero enfatizaron que nunca debió haber sido detenida y que el gobierno nunca pudo demostrar la veracidad de la acusación de que apoyaba a Hamás.

"Simplemente no hay pruebas que respalden estas acusaciones, así que son acusaciones sin fundamento que se les ha dado mucho tiempo para presentar y probar, pero no han podido hacerlo en absoluto", declaró Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts.

“Sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso son derechos de todos, todos los compartimos. Por eso, este regreso a casa es solo el comienzo de la lucha que todos debemos emprender en nombre de todas nuestras libertades”, dijo Markey.

Pressley añadió que la situación de Ozturk debería servir como un llamado a los rectores de universidades para que protejan a sus estudiantes y la libertad de expresión.

Tanto ella como Markey se centraron en la administración Trump, afirmando que la situación de Ozturk es solo un ejemplo de los intentos de una administración "hostil" de extralimitarse en sus poderes, y que continuarán contraatacando en los tribunales.

Ozturk fue liberada tras una audiencia en un tribunal federal el viernes. El juez Williams Sessions ordenó la liberación de la mujer, sin restricciones de viaje. Debe participar en programas de apoyo y supervisión a través del Centro de Justicia de Burlington.

El caso de Ozturk ha sido seguido de cerca desde que su detención cerca de su casa en Somerville, Massachusetts, a finales de marzo, fuera grabada en video.

Al apoyar a Ozturk, Sessions se expresó con contundencia: el juez afirmó que se violaron sus derechos a la libertad de expresión, que su detención continua en Luisiana afectaría gravemente su salud y que no representaba ningún riesgo para la comunidad. Ozturk se ha quejado de ataques de asma y parecía tener uno al hablar durante su audiencia del viernes.

También criticó al gobierno por no proporcionar ninguna prueba que justificara el arresto de la estudiante, salvo un artículo de opinión que coescribió el año pasado en el periódico del campus, al que el secretario de Estado Marco Rubio ha aludido, criticando la respuesta de la universidad a los activistas estudiantiles y pidiendo a Tufts que desinvierta en empresas vinculadas a Israel.

Ozturk, quien compareció virtualmente a la audiencia de fianza el viernes por la mañana en Vermont, se mostró emocionada al enterarse, al final de la audiencia, de que sería liberada.

Ozturk había estado detenida durante las últimas seis semanas en Basile mientras sus abogados luchaban por su liberación. El caso continuará en Vermont después de que ella regresó a Massachusetts, probablemente alojándose en una vivienda proporcionada por Tufts.

Más allá del fallo y los asuntos legales, fue una audiencia dramática. Ozturk tiene asma, y ​​durante la audiencia, mientras un médico especializado en asma testificaba, Ozturk comenzó a toser, lo que provocó que un abogado que se encontraba con ella en la sala del centro de ICE de Basile, Luisiana, interrumpiera la audiencia y la sacara rápidamente de la sala para buscar su inhalador.

La audiencia continuó mientras recibía tratamiento.

Los representantes de Ozturk en el Congreso, los senadores Elizabeth Warren y Ed Markey, y la representante Ayanna Pressley, celebraron la decisión y escribieron en un comunicado: "Rümeysa es un miembro muy querido de su comunidad, y nos alivia que finalmente pueda regresar a Massachusetts. Esta es una victoria para Rümeysa, para la justicia y para nuestra democracia".

Grupos de libertad de expresión como FIRE y la ACLU también celebraron la liberación de la estudiante. "Es un mensaje muy contundente para quienes observan el caso: se puede ser castigado por lo que se dice, y lo que escuchamos hoy del tribunal fue la confirmación de que no es lo que hacemos en este país", declaró Jessie Rossman, abogada de la ACLU de Massachusetts.

Sin embargo, la Casa Blanca criticó la decisión.

"Los jueces de menor rango no deberían dictar la política exterior de Estados Unidos", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt, mientras que el principal asesor de Trump, Stephen Miller, calificó el fallo como un "golpe judicial de un puñado de jueces marxistas" y añadió: "No podemos litigar individualmente en los tribunales cada visa que queremos revocar".

El Departamento de Seguridad Nacional compartió una declaración en respuesta que no mencionaba directamente a Ozturk: ​​"Las visas otorgadas a estudiantes extranjeros para vivir y estudiar en Estados Unidos son un privilegio, no un derecho. El gobierno de Trump está comprometido a restaurar el estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración, y continuará luchando por el arresto, la detención y la expulsión de los extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”.

La audiencia del viernes se produjo después de que un tribunal de apelaciones del circuito de Nueva York rechazara esta semana una petición del gobierno de Trump para mantenerla en Luisiana.

La estudiante turca fue rodeada por un puñado de agentes de ICE cerca de su casa el 25 de marzo, días después de que el Departamento de Estado cancelara su visa de estudiante —sin informarle, según su abogado— por presuntamente apoyar a Hamás, un grupo terrorista designado por Estados Unidos.

Los abogados de Ozturk se han quejado de que no ha sido acusada de ningún delito y que está siendo silenciada.

Han querido sacarla de Luisiana, lejos de un tribunal de circuito conservador. Afirman que ha estado retenida en condiciones insalubres y que su detención viola sus derechos constitucionales, incluyendo la libertad de expresión y el debido proceso.

Ozturk ya había sido sometida a una denegación de fianza por parte de un juez en Luisiana hace unas semanas, pero eso fue antes. Su caso fue transferido a Vermont.

