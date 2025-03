Estudiante internacional de Tufts estaría bajo custodia federal, según la escuela

La Universidad Tufts dijo que tiene informes de que un estudiante internacional de posgrado fue detenido anoche frente a un apartamento fuera del campus en Somerville.

Las autoridades universitarias afirman no tener conocimiento previo de que esto iba a suceder y no compartieron información con las autoridades federales.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Afirman que también se les ha informado de que la visa del estudiante ha sido cancelada.

El estudiante no ha sido identificado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Se desconoce por el momento el motivo de la detención del estudiante ni el motivo de la presunta cancelación de su visa.

Tufts es una de las varias universidades de Massachusetts que enfrentan una investigación federal en respuesta a denuncias de discriminación antisemita debido a las protestas por la guerra en Gaza.

El presidente de la Universidad Tufts, Sunil Kumar, declaró: «Somos conscientes de que las noticias de esta noche serán preocupantes para algunos miembros de nuestra comunidad, en particular para los miembros de nuestra comunidad internacional. Seguiremos brindando información, apoyo y recursos en los próximos días a medida que tengamos más detalles».

Esto también sigue a la reciente oleada de arrestos del ICE en el área metropolitana de Boston bajo la dirección del zar fronterizo Tom Homan.

La gobernadora Maura Healey habló ayer, antes de la detención de esta estudiante internacional de Tufts, sobre las críticas de Homan a la cooperación del Estado de la Bahía con estas redadas.

“Simplemente seguiré haciendo mi trabajo como gobernadora. Es decir, no estoy segura de qué buscan. Como dije, hemos estado cooperando. Seguiremos cooperando. Yo, como gobernadora y ex fiscal general, siempre hago todo lo que está a mi alcance y me conviene para asegurarme de que estamos cuidando la seguridad pública en nuestros vecindarios y en nuestra comunidad”, dijo Healey.