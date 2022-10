Estudiantes de secundaria se enferman por desafío de TikTok en escuela de RI

Los administradores de la escuela secundaria Warwick Veterans Memorial, en Rhode Island, están castigando a los estudiantes que participen en un desafío que se ha tornado viral en las redes sociales.

En el “One Chip Challenge" los participantes se graban comiendo un chip rojo o azul vendido por la marca de chips, Paqui. El producto se vende en un paquete en forma de ataúd, y consiste en un solo chip de tortilla cubierto con sabor picante. Además, se anuncia que está hecho de pimientos Carolina Reaper y Scorpion, informó WJAR.

En un correo electrónico enviado a los padres el jueves, el director Joe Coffey señaló que varios estudiantes fueron enviados a la enfermería después de comerse el chip.

“Tuvimos varios estudiantes que acudieron a la enfermería sintiéndose enfermos después de aceptar algunos chips de pimiento picante de parte de uno o más estudiantes”, lee el correo electrónico. “Por una cuestión de seguridad, cualquier estudiante que comparta dicho artículo (en cualquier forma) con otro estudiante en nuestra escuela enfrentará consecuencias”.

Algunos padres creen que las represalias no son injustificadas dada la normalidad de TikTok y los desafíos de las redes sociales que se dan hoy día.

Sin embargo, la etiqueta de advertencia en el empaque destaca varios posibles efectos secundarios, incluidos dolores de estómago, desmayos y dificultad para respirar. También dice que el chip no debe ser consumido por niños.

Lindsey Gavin tiene una hija en sexto grado en Warwick Veterans. Ella dijo que no se sorprendió cuando vio el correo electrónico el jueves por la tarde.

“Me gustaría pensar que mi hija no está haciendo eso, pero en realidad nunca se sabe”, dijo Gavin. “Tuvimos una discusión y le hice saber que ella no debe tomar nada, ningún alimento de nadie y no son solo chips”.

El correo electrónico del director Coffey aconseja a los padres que les pidan a sus hijos que no traigan nada como el chip Paqui a la escuela o que lo acepten de otros estudiantes.

NBC 10 News contactó al director Coffey y al superintendente del distrito escolar de Warwick, pero no recibió respuesta.