Estudiantes de séptimo grado de Holliston son descubiertos realizando el “One Chip Challenge”

A menos de dos semanas de que un joven de Worcester muriera, presuntamente, a causa de un reto en el que se ingiere un chip picante, una decena de estudiantes de séptimo grado en Holliston, Massachusetts, realizaron el “One Chip Challenge” durante el periodo del almuerzo, informaron poravoces de Holliston Public Schools en una carta dirigida a padres y familiares.

En la carta del principal de la Robert Adams Middle School, en Holliston, se detalla que se descubrió que alrededor de 10 alumnos habían realizado el reto “debido a la angustia física que el chip creó para todos los estudiantes involucrados”.

Se dijo que todos los estudiantes que comieron o tocaron el chip fueron monitoreados por el personal de enfermería y sus familias los recogieron de inmediato. También se informó que la enfermera recomendó que los estudiantes acudieran a urgencias.

El One Chip Challenge es un desafío en las redes sociales que implica comer supuestamente el chip de tortilla más picante del mundo y luego esperar el mayor tiempo posible antes de comer o beber algo para aliviarse. El chip, elaborado por Paqui, viene en un recipiente tipo ataúd y tiene una advertencia de que debe mantenerse fuera del alcance de los niños, es sólo para adultos y no debe ser consumido por personas sensibles a la comida picante o con algún alérgeno.

A principios de mes, un joven de 14 años de Worcester, Massachusetts, identificado como Harris Wolobah, falleció, según su familia, tras haber consumido el chip picante, que es parte del reto viral en redes.

Según su madre un compañero en la escuela le dio a consumir este chip picante marca Paqui.

Días después de la muerte, el creador del One Chip Challenge anunció que estaría retirando el chip picante de los estantes de las tiendas.

"El Paqui One Chip Challenge está destinado únicamente a adultos, con una etiqueta clara y destacada que resalta que el chip no es para niños ni para ninguna persona sensible a las comidas picantes o que tenga alergias alimentarias, esté embarazada o tenga problemas de salud subyacentes", dijo Paqui en un comunicado publicado en su sitio web el jueves. "Hemos visto un aumento en el número de adolescentes y otras personas que no prestan atención a estas advertencias. Como resultado, si bien el producto continúa cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria, por precaución, estamos trabajando activamente con nuestros minoristas para eliminar el producto de estantes."

“El One Chip Challenge es otro ejemplo de uno de los desafíos de Tik Tok altamente riesgosos y, a veces, potencialmente mortales, en los que los estudiantes de secundaria son particularmente vulnerables a participar debido a su desarrollo e intereses relacionados con su edad. Les pido a todas las familias que hablen con sus hijos sobre los riesgos de los desafíos de esta naturaleza y sean conscientes de que su hijo puede tener o estar considerando participar en un desafío como este”, advirtió, por su parte, el principal de Robert Adams Middle School.