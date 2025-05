Estudiantes del Emmanuel College conmocionados por arresto de trabajador de admisiones

El arresto de un empleado de admisiones, quien posteriormente fue despedido de Emmanuel College, conmocionó al campus, mintras los estudiantes regresaban al final del semestre.

Jacob Henriques, de 29 años y residente de Boston, está acusado de usar su puesto como subdirector de admisiones para obtener información de contacto de estudiantes y solicitantes, y luego enviarles mensajes para ofrecerles dinero a cambio de sexo. La fiscalía federal anunció el viernes que se le imputaron cargos por intento de tráfico sexual de una menor.

"Sinceramente, nos tomó a todos por sorpresa", declaró Mimi Esch, estudiante de segundo año de Emmanuel, a nuestra cadena hermana NBC10 Boston el lunes.

Henriques presuntamente ofreció pagar a al menos cuatro víctimas por "divertirse un poco", incluyendo a una posible estudiante de 17 años, según la fiscalía federal de Massachusetts, Leah Foley. También se le acusa de ofrecer pornografía a las víctimas y de enviarles videos e imágenes pornográficas a algunas de ellas, incluida la menor de edad.

"Es una locura que esto haya sucedido en mi escuela católica", dijo Maddox Pierce, estudiante de tercer año en Emmanuel College.

Antes de ofrecerle una visita guiada a la joven de 17 años, alrededor del 25 de abril, Henriques supuestamente revisó su formulario de inscripción, según informó la oficina de Foley. El documento incluía su fecha de nacimiento.

"A las pocas horas de terminar la visita, se alega que Henriques comenzó a enviarle mensajes de texto a la víctima al número de teléfono que proporcionó en su formulario de admisión. Supuestamente, Henriques le ofreció 400 dólares por 'divertirse un poco' en ese momento y le dijo que tenía videos y fotos pornográficas para ella", declaró la oficina de Foley en un comunicado de prensa. "Supuestamente le dijo a la víctima que 'porno' y 'dinero' estaban listos para ella. Henriques supuestamente le envió a la menor cinco videos pornográficos que mostraban a hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales y le preguntó si quería participar en una orgía y si quería tener relaciones sexuales con él".

Henriques le envió mensajes de texto repetidamente, pero se negó a decirle quién era ni cómo consiguió su número de teléfono, según informaron las autoridades. Ella finalmente bloqueó su número, pero él supuestamente comenzó a contactarla por correo electrónico.

Supuestamente accedió al perfil de la menor 47 veces entre el 25 y el 28 de abril.

"Para ser honesto, me da mucha vergüenza", dijo Pierce. "Como hombre, no creo tener tanto miedo por mí mismo, pero si yo fuera padre, por ejemplo, si mi hija viniera aquí y le pasara esto, no sé si sería una opción, o no sé qué haría".

La escuela católica en la zona de Fenway de Boston, fundada en 1919, afirmó haber notificado a las autoridades sobre las acusaciones y despedido a Henriques tras una investigación interna.

"Emmanuel College está entristecido, enojado y conmocionado por estas graves acusaciones federales contra un exempleado. Constituyen una afrenta a nuestros valores fundamentales y apoyamos a cualquier víctima de este incidente", declaró la institución en un comunicado. "Dado que la seguridad y el bienestar de todos son nuestra máxima prioridad, y en consonancia con las políticas establecidas, tomamos medidas enérgicas al enterarnos de este asunto, contactando de inmediato a las autoridades e iniciando una investigación que condujo al despido inmediato del individuo. Hemos cooperado plenamente con las autoridades desde el momento en que este asunto llegó a nuestra atención y seguiremos haciéndolo".

"Creo que Emmanuel, en general, es una institución muy sólida, y creo que esto no nos define", dijo Esch. "Creo, obviamente, que dejará una marca negativa, pero si observamos la situación de Emmanuel en su conjunto, veremos que es una comunidad muy tolerante y que esa persona no representa en absoluto lo que representamos". Si es declarado culpable de intento de tráfico sexual de una menor, Henriques enfrenta una pena de entre 10 años y cadena perpetua, al menos cinco años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000, según informó la oficina de Foley.

Henriques compareció el lunes ante el Tribunal de Distrito de EEUU en Boston. Permanece detenido sin derecho a fianza a la espera de su próxima comparecencia ante el tribunal a finales de esta semana.

NBC10 Boston contactó a su abogado para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.