Estudiantes no vacunados no podrán ingresar a las escuelas de Newton este otoño

La superintendente de Newton, Massachusetts, ha notificado a las familias del distrito que los estudiantes que no estén al día con sus vacunas no serán bienvenidos en las escuelas del distrito durante el otoño.

Anna Nolin declaró en un memorando al comité escolar la semana pasada que una reunión con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Newton y la división de enfermería de la ciudad reveló que a un número significativo de estudiantes se les permitió asistir a la escuela durante la pandemia de COVID sin las vacunas requeridas en Massachusetts para asistir a la escuela pública. Ahora, cinco años después, todavía hay 182 estudiantes que permanecen en las escuelas del distrito con la vacunación incorrecta.

Si bien a la exsuperintendente se le permitió eximir los requisitos de vacunación durante la pandemia, Nolin afirma que ahora está restableciendo estas expectativas de vacunación.

Nolin indicó que se realizó una revisión del estado de vacunación de los estudiantes tras un reciente brote de varicela, lo que reveló esta información.

Las Escuelas Públicas de Newton tienen una población estudiantil de aproximadamente 11,000 estudiantes. De los 182 niños que no están al día con los requisitos estatales de vacunación, aproximadamente 42 de ellos no están completamente inmunizados contra el sarampión, según el superintendente, lo que ha suscitado preocupación dado que Estados Unidos ha visto un repunte en los casos de sarampión este año, con varios estados informando brotes importantes. Dos niños no vacunados han muerto en Texas y un adulto no vacunado murió en Nuevo México. También se anunció a principios de este mes que una persona con sarampión había visitado Boston, posiblemente exponiendo a otras personas en el Museo de Bellas Artes de Boston, el hotel Westin Boston Seaport District y el Aeropuerto Logan.

Según Nolin, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad se ha comunicado directamente con las familias de los estudiantes no vacunados contra el sarampión, explicándoles que, si se exponen al virus altamente contagioso, deben permanecer en cuarentena durante 21 días, durante los cuales el distrito no está obligado a recuperar las clases perdidas.

El superintendente añadió que, según la ley estatal, en Newton no hay ningún impedimento para que las familias se vacunen, y señaló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos cuenta con vacunas contra el sarampión y todas las vacunas requeridas para las familias que necesiten asistencia o no tengan atención médica. En algunos casos, el personal de enfermería incluso se ha ofrecido a desplazarse a los hogares de las familias para completar las vacunaciones.

Se proporcionará un servicio de comunicación personalizado con las expectativas detalladas a cada familia que tenga un estudiante que no cumpla con las directrices de vacunación del estado.

Todo estudiante que no esté completamente vacunado sin una exención será expulsado de la escuela, según Nolin, quien envió un aviso a todas las familias con niños en edad escolar, así como al comité escolar, informándoles de este renovado impulso para que tengan la vacunación al día.

"Tengan en cuenta que cuando regresemos a clases en otoño, cualquier niño que no esté vacunado de acuerdo con las pautas de vacunación que incluimos anteriormente (que son los requisitos estatales para la asistencia a la escuela) no podrá regresar a la escuela hasta que cumpla con dichos requisitos", escribió Nolin.

El superintendente añadió que la única excepción a estos requisitos será una declaración escrita de un médico que indique que la vacunación no sería lo mejor para el niño, o de uno de los padres o tutores del estudiante que declare que la vacunación o inmunización es contraria a las creencias religiosas del estudiante o de sus padres o tutores.

Los padres de Newton que hablaron con nuestra cadena hermana NBC10 Boston tuvieron reacciones encontradas el miércoles por la mañana ante la noticia de que los estudiantes que no tengan todas las vacunas requeridas por la ley de Massachusetts no podrán asistir a la escuela en agosto.

"Creo que esto se ha vuelto más político, y debería ser solo entre el pediatra y los padres, ¿no? Pero todos debemos mantenernos sanos", dijo Purvi, un padre de Newton.

Otro padre de Newton, Kevin Moriarty, dijo: "Podría ver a algunos padres oponerse, pero, repito, entre quienes piensan que debería implementarse sin duda y quienes no, existe una brecha que debe superarse".

Kate Rusgrove-Kelly, madre de un niño de Newton, comentó: "Me alegra que hayan investigado y descubierto que había algunos niños sin vacunar. Creo que es importante educar, lo cual sin duda se ha hecho. Recibimos muchas actualizaciones excelentes por correo electrónico. Por eso, para mí es fundamental que exista la educación y, además, la seguridad de los niños es primordial".