Estudio: Plan de coronavirus de la MBTA podría empeorar el tráfico

Los protocolos de coronavirus de la MBTA ocuparon el penúltimo lugar en comparación con los sistemas de transporte público en cinco ciudades principales de los EE. UU., según muestra un nuevo informe.

El grupo respaldado por los negocios, A Better City, comparó la MBTA con los sistemas de transporte público en la ciudad de Nueva York, Chicago, San Francisco, Filadelfia y Washington en una variedad de protocolos de seguridad de coronavirus a medida que más personas comienzan a viajar nuevamente.

Las brechas más grandes que el estudio citó entre la MBTA y otras agencias se produjeron en la planificación a largo plazo y en el distanciamiento físico. Las cinco agencias tienen un plan integral de reapertura, mientras que ABC descubrió que la campaña Ride Safer de MBTA se queda corta.

El grupo advirtió en un informe la semana pasada que las brechas podrían exacerbar una tendencia previa a la pandemia de los viajeros que optan por conducir sus automóviles cuando comiencen a viajar al trabajo nuevamente.

El distanciamiento en el transporte público "conducirá a una congestión vial paralizante" y a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que "impactan desproporcionadamente a las comunidades marginadas", según el informe.

Después de asignar valores de puntos para representar cómo le va a cada agencia en aproximadamente dos docenas de acciones diferentes, clasificaron a la MBTA en el penúltimo lugar del grupo, superando solo el WMATA de Washington.

El informe le dio al MBTA un puntaje de 14.5, comparado a la MTA de la ciudad de Nueva York con 21, el CTA de Chicago con 20 y el BART de San Francisco y el SEPTA de Filadelfia con 15 puntos cada uno.

Los autores criticaron el enfoque de la MBTA de garantizar que los pasajeros no estén demasiado juntos, lo que ha surgido en medio de la pandemia como una de las mejores estrategias de salud pública disponibles para limitar la propagación, particularmente dadas las condiciones de hacinamiento que normalmente son una característica del transporte público.

La MBTA presionó a los ciclistas para que se mantuvieran a solo tres pies de distancia uno del otro y solo alentó una mayor distancia a partir del 23 de junio, según el informe. Todas las demás agencias, excepto Filadelfia, implementaron requisitos de seis pies. La MBTA también perdió puntos por no adoptar políticas para marcar distancias en estaciones y vehículos.

El enfoque de la MBTA para cubrirse la cara recibió una crítica mixta. Los funcionarios de MBTA dijeron durante semanas que alentarían las máscaras o los revestimientos faciales para los pasajeros, pero que no podían hacer cumplir la política, pero como parte de la nueva campaña de seguridad, han puesto a disposición los revestimientos de forma gratuita en algunas estaciones.

En medio de esos problemas, ABC calificó a la MBTA como superior en cuanto a limpieza y desinfección y como el logro de las mejores prácticas para la gestión de su fuerza de trabajo al exigir el abordaje de la puerta trasera en vehículos de superficie, proporcionar equipo de protección personal al personal y realizar controles de salud regulares.

"En términos de equidad y vitalidad económica, las apuestas para la Commonwealth nunca han sido tan altas, y la MBTA debe hacer todo lo que esté en su poder para garantizar la salud y la seguridad de sus operadores y pasajeros y para facilitar el regreso de los pasajeros al sistema ", dice el informe.

A Better City calificó la restauración del servicio de la MBTA en ese momento como una necesidad de mejora en comparación con las cinco agencias pares, criticando a la MBTA por no seguir ejecutando un horario completo de arriba a abajo y por no ofrecer más rutas expreso.

La cantidad de pasajeros se desplomó en la MBTA durante la pandemia, bajando tan solo el 10% de las multitudes estándar en el metro y el 20% en los autobuses. El gobernador Charlie Baker ha instado a las personas que aún pueden trabajar desde casa a continuar haciéndolo.

La MBTA ha visto volver a más ciclistas desde finales de mayo. Con Massachusetts ahora en la tercera fase de su plan, aún más empresas pueden abrir sus puertas a los clientes y las multitudes podrían seguir creciendo.