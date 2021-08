Evacuación obligatoria de varias áreas de Connecticut en preparación de Henri

Se está mandando a evacuar sus hogares a residentes de varias ciudades y pueblos costeros debido a un aviso de huracán que se ha emitido antes de la llegada de Henri.

Henri se ha intensificado a un huracán de categoría 1 mientras continúa su camino hacia Connecticut.

Hay una aviso dvertencia de huracán en vigor para los condados de New Haven, Middlesex y New London.

Branford

Los residentes en las zonas de evacuación 1 y 2 a lo largo de la costa, en áreas bajas y aquellos propensos a inundaciones deberán evacuar sus hogares a más tardar a las 7 a.m. del domingo.

Las autoridades dijeron que si vive fuera de las zonas designadas pero su casa es propensa a inundarse, debe prepararse para evacuar.

"Cualquier residente que no abandone la zona de evacuación antes de las 7 am del domingo está poniendo en riesgo sus vidas, es posible que los equipos de seguridad pública no puedan responder para ayudar una vez que los vientos superen las 50 mph", dijo el Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad de Branford. .

Se abrirá un refugio en Branford High School en East Main Street para los evacuados a partir de las 6 p.m. Sábado. El refugio cuenta con alojamiento para mascotas si es absolutamente necesario. Para obtener más información, haga clic aquí.

East Haven

Decenas de calles se encuentran en una zona de evacuación obligatoria en East Haven. Los funcionarios de la ciudad dicen que los residentes en las siguientes áreas deben ser evacuados de sus hogares antes de las 9 p.m. del sábado.

Atwater Street

Atwater Street Extension

Beach Ave

Beachside Avenue

Brazos Road

Bradford Avenue

Cambridge Court

Canna Drive

Caroline Road

Catherine Street

Center Avenue

Coe Avenue entre Cosey Beach Avenue y Wilkenda Avenue

Cold Spring Street

Cosey Beach Avenue

Cosey Beach Avenue Extension

Cosey Beach Road

Dewey Avenue

Ellis Road

Farview Road

First Avenue

George Street entre Bradford Avenue y Wilkenda Avenue

Hampton Road

Henry Street entre Bradford Avenue y Wilkenda Avenue

Hobson Street

Fairview Road

Jamaica Court

Maturo Drive

Meadow Place east de North Atwater Street

Minor Road

Montouk Street

Morgan Avenue

Morgan Terrace

Morris Avenue

North Atwater Street

Old Town Highway

Palmetto Trail

Pequot Street

Phillip Street

Roses Farm Road

Second Avenue

Seaview Avenue

Shell Beach Road

Sibley Lane

Silver Sands Road entre South Shore Drive y South End Road

Smith Street

South End Road

South Shore Drive

South Street

Stanton Road

Stoddard Road

Supa Drive

Stevens Street entre Bradford Avenue yWilkenda Avenue

Wilkenda Avenue

Cualquiera que elija no evacuar de las áreas mencionadas arriba no será accesible para los equipos de emergencia hasta que la tormenta disminuya.

Groton

Shore Avenue

South Prospect Street

Beach Pond Road

Pine Island Road

Jupiter Pond Road

El viernes, la ciudad de Groton recomendó que los residentes que viven en las calles anteriores evacuaran durante la tormenta. Ahora, la evacuación es obligatoria.

La ciudad dice que es posible que el personal de emergencia no pueda llegar a los residentes en estas áreas que elijan quedarse en casa durante la tormenta debido a posibles inundaciones.

Guilford

Hay en pie una evacuación obligatoria para los residentes que viven en áreas costeras y / o bajas. Otras áreas propensas a inundaciones debido a marejadas ciclónicas también deben evacuarse de inmediato.

La evacuación obligatoria está en vigor porque la ciudad no puede garantizar que el personal de emergencia pueda comunicarse con usted si necesita ayuda, dijeron las autoridades.

Cualquiera que necesite un lugar para quedarse es bienvenido en 32 Church St., que acepta residentes hasta la medianoche. El refugio también aceptará residentes a partir de las 6 a.m. del domingo. Se requieren máscaras y se les pide a las personas que traigan sus propios artículos de tocador, ropa de cama, ropa para dormir y alimentos no perecederos. Habrá cunas disponibles. Las mascotas que se traen al refugio deben estar en un transportador para mascotas.

Madison

La ciudad de Madison ha emitido una orden de evacuación obligatoria para todos los residentes al sur de Boston Post Road antes de que el huracán Henri toque tierra.

Se enviaron mensajes a todos los residentes afectados el sábado.

Todos en la zona de evacuación deben estar fuera del área a las 9 p.m. El sábado por la noche, según los funcionarios de la ciudad de Madison.

La orden se dio debido a las preocupaciones sobre la importante marejada ciclónica y las inundaciones costeras que se esperaban de Henri.

"Los residentes que no abandonen la zona de evacuación antes de las 9:00 p. m. de esta noche están poniendo en riesgo sus vidas y los equipos de seguridad pública no podrán responderle una vez que los vientos superen las 50 MPH", decía un mensaje en el sitio web de la ciudad de Madison.

Los líderes de la ciudad le piden a cualquier persona que viva fuera de la zona de evacuación, pero que haya experimentado inundaciones durante tormentas anteriores, que esté preparado para evacuar si las condiciones cambian.

Madison abrirá un refugio de emergencia en el gimnasio Town Campus en 8 Campus Drive a las 5 p.m. del sábado. El refugio puede alojar mascotas si es necesario.