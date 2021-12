Dónde ver show de luces navideñas en Massachusetts

Las celebraciones navideñas ya están tomando forma en el estado, y si te preguntas dónde ver las más espectaculares luces navideñas en Massachusetts, la respuesta es que son muchos los eventos, festivales de luces y shows festivos que se están realizando en el estado este año.

A pesar de que casi estamos en el segundo año de la pandemia, las familias tendrán muchas opciones para escoger y celebrar la alegría de esta época decembrina con sus niños y allegados bien sea en interiores o al exterior.

Mira estas opciones de actividades que prometen diversión en grande:

Greater Boston Celebration of Lights

Ubicado en la ciudad de Waltham, conduce por más de 1 milla de carretera que se ha transformado en un espectáculo brillante de más de 1 millón de luces LED y escenas animatrónicas. Escucha la música que se reproduce a través de la radio FM en tu propio vehículo durante esta experiencia magnífica. Lo precios rondan entre los $21 y $50 dólares dependiendo del auto y día de la semana. Más información aquí.

Boston’s Enchanted Trolley Tour

El Enchanted Trolley Tour de Boston continúa la tradición festiva de encender árboles navideños en todos los vecindarios de Boston. Este año, el recorrido en el tranvía encantado comenzará el viernes 3 de diciembre y terminará el domingo 5 de diciembre en los vecindarios de Boston. Para más información ingresa aquí.

Magic of Lights en Gillette Stadium

El Estadio Gillette albergará una deslumbrante experiencia de luces navideñas desde el 19 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2021, continuando con la tradición del año pasado. Los boletos para la experiencia festiva familiar están a la venta a partir de $ 40 por vehículo. Para más información ingresa aquí.

Edaville's Christmas Festival of Lights

La tradición navideña más memorable de Nueva Inglaterra, el Festival de las Luces de Navidad de Edaville trae de vuelta la magia esta temporada navideña. Viaja en el tiempo a través de los trenes de vapor preferido por lo pequeños de la casa, y deléitate con exhibiciones de luces coloridas y brillantes.

The Enchanted Village en Jordan‘s Furniture

La famosa tienda de muebles Jordan‘s Furniture dice que están muy emocionados de traer de vuelta la magia de esta tradición navideña anual para todas las edades. El pueblo animado es gratuito para todos y está abierto hasta el 2 de enero en Avon, Massachusetts. Todas las actividades favoritas están de vuelta, y la tienda tiene una nueva atracción de tubing aunado al show de luces, pista de patinaje, y juegos familiares. Cada actividad tiene un costo. Para más información ingresa aquí.

La Salette Shrine

Más de 300.000 luces brillantes adornan esta histórica exhibición festiva que es gratuita para el público desde 1953. En este recorrido a pie podrás observar ángeles, copos de nieve y muchas más figuras clásicas de la época navideña. Para más información ingresa aquí.

ZooLights en el Stone Zoo

Recorre este paraíso invernal de senderos arbolados iluminados por miles de luces titilando. Da un paseo a través por el Yukon Creek, decorado de forma festiva, hogar de osos negros, águilas calvas, linces canadienses, renos y zorros árticos. Y este año, varias exhibiciones de linternas iluminadas a gran escala alumbrarán su noche de invierno. Más información aquí.

Festival of Trees and Snow Village en Elm Bank

Junto con los árboles decorados por jardineros expertos de la Sociedad de Horticultura de Massachusetts, hay un pueblo invernal al interior, un ferrocarril miniatura, exhibiciones de iluminación al aire libre y una fogata con s'mores. Festival of Trees se lleva a cabo de miércoles a domingo de cada semana desde el viernes después del Día de Acción de Gracias (26 de noviembre) hasta el domingo 19 de diciembre. Este evento anual se lleva a cabo en The Gardens at Elm Bank, 900 Washington Street, Wellesley. Más información aquí.

Kendall Square Holiday Ice Show

Este espectáculo sobre hielo en Kendall Square cuenta con la dos veces medallista olímpica y heroína local, Nancy Kerrigan. El show será el sábado 11 de diciembre y es gratuito. Después del espectaculo podrás patinar con los patinadores artísticos. El alquiler de patines estará disponible a tarifas regulares. El espectáculo contará con números originales, competidores locales e internacionales y patinadores profesionales de clase mundial. Más información aquí.

Festival of Lights en Worcester

La celebración anual del Festival de las Luces de la ciudad de Worcester regresa al Worcester Common el viernes 3 de diciembre de 4:30 - 9 p.m. Este evento gratuito para toda la familia albergará una serie de shows de iluminación, patinaje sobre hielo, venta de comida, organizaciones comunitarias y actuaciones. Festival of Lights es la primera noche de la instalación de iluminación de invierno de la ciudad, que estará en exhibición en Worcester Common del 3 de diciembre al 28 de febrero. Más información aquí.

Winterlights en The Bradley Estate

¡Winterlights está de vuelta! Esta experiencia mágica al aire libre en Bradley Estate cuenta con miles de luces navideñas brillantes y artísticamente diseñadas para toda la familia. Winterlights abre de miércoles a domingo cada semana desde el viernes después del Día de Acción de Gracias hasta el 9 de enero. Los boletos rondan entre los $10 a $25 dólares y sólo se venden por internet y no en el sitio, por lo que requiere un poco de planificación. Más información ingrese aquí.

First Night Boston 2022

El evento gratuito y familiar se llevará a cabo a partir de las 12 p.m. el viernes 31 de diciembre de 2021 hasta las 12:30 a.m. del sábado 1 de enero de 2022, y contará con una amplia gama de músicos, artistas e intérpretes locales. Más información aquí.

Bright Nights en Forest Park

Desde 1995, Bright Nights ha sido una colaboración pública / privada única entre el Departamento de Parques, Gestión de Edificios y Recreación de la Ciudad de Springfield y Spirit of Springfield. La atracción ha sido nombrada siete veces como una de las 100 mejores atracciones de América del Norte. Las entradas rondan en los $ 23 dólares por auto. Para más información ingresa aquí.