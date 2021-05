Ex comisionado de policía dice que Marty Walsh sabía sobre acusaciones de violencia doméstica de Dennis White

Un ex comisionado de policía de Boston dijo en un documento legal que el ex alcalde de Boston Marty Walsh sabía de las acusaciones de violencia doméstica contra el actual comisionado de policía Dennis White, quien fue puesto en licencia en medio de una investigación.

William Gross, el excomisionado de policía de Boston, dijo en la declaración jurada que Walsh habría sabido sobre las acusaciones porque revisó la nominación de White para un puesto de personal de comando en 2014, y su archivo de asuntos internos se habría incluido en él. Pero Walsh reiteró el miércoles una negación anterior de haber sabido sobre las acusaciones.

La declaración jurada, tomada el lunes, se cita en una nueva presentación judicial del abogado de White antes de la audiencia del jueves; la presentación dice que la ciudad no puede despedir a White por algo que los líderes ya sabían. La declaración jurada fue reportada por primera vez por WBUR.

White fue puesto en licencia en febrero, poco después de que Walsh lo nombrara comisionado de policía, por acusaciones de que White presionó y amenazó con dispararle a su entonces esposa, una compañera de policía, lo que White niega.

El abogado de White acudió a los tribunales la semana pasada para evitar que Kim Janey, quien reemplazó a Walsh como alcalde el mes pasado después de que Walsh fuera confirmado como secretario de Trabajo de Estados Unidos, lo destituyera como comisionado.

Gross dijo en la declaración jurada que el alcalde fue informado sobre los archivos de asuntos internos de todas las personas nominadas para el personal de comando del Departamento de Policía de Boston, su grupo de liderazgo: "No hay forma de que alguien sea incorporado al Estado Mayor de Comando sin tal informe al alcalde y aprobación del Alcalde".

En su propia declaración jurada, White también dice que su archivo de asuntos internos fue revisado como parte del proceso.

Pero Walsh dijo en un comunicado el miércoles por la noche que nunca recibió las acusaciones o los archivos de asuntos internos mientras consideraba a White para los ascensos, y que habría pospuesto su nombramiento si lo hubiera hecho.

"Como dije el 3 de febrero, no estaba al tanto de estas serias acusaciones hasta después de que nombré a White como comisionado de policía. Ni las acusaciones ni los archivos de asuntos internos se compartieron conmigo en 2014, ni durante ninguna otra consideración de Dennis White. Sabía que no lo habría elegido para comisionado de policía ni para ningún otro cargo ", dijo Walsh.

Cuando anunció que pondría a White de licencia en febrero, Walsh había dicho: "Ni yo ni mi personal conocían estos problemas inquietantes, pero deberían haber estado a la vanguardia".

William Evans, quien era comisionado cuando White fue nominado para el estado mayor, sostiene que ni él ni Walsh conocían las acusaciones. Sin embargo, su predecesor, Ed Davis, le dijo al Boston Globe que el proceso que Gross "describió es consistente con la forma en que yo operaba".

"El alcalde Walsh ni yo teníamos ningún conocimiento previo de su inquietante historial de violencia doméstica", dijo Evans en un comunicado. "El alcalde Walsh nunca fue informado al respecto ni yo me enteré de eso en 2014. Me preocupa que digan eso bajo juramento cuando saben que eso no es exacto".

Después de que las acusaciones, investigadas hace décadas por la oficina de asuntos internos del Departamento de Policía de Boston, salieron a la luz este año, fueron investigadas por abogados de la ciudad. White nunca fue acusado y ha negado repetidamente haber cometido irregularidades, incluso en su declaración jurada.

Aún así, Janey dijo la semana pasada que la investigación descubrió "una cultura de miedo y silencio" dentro del Departamento de Policía de Boston, y muchos oficiales se niegan a hablar con las personas que investigan las acusaciones.

"Esta investigación de Dennis White revela un proceso defectuoso y una cultura departamental equivocada. Queda claro en el informe que tenemos que movernos en una dirección diferente", dijo Janey.

Janey también dijo a los periodistas que no puede nombrar un nuevo comisionado hasta que se resuelva la situación legal que involucra a White.

Una audiencia en la demanda civil de White está programada para las 10 a.m. del jueves.

En su declaración jurada, White argumenta que merece la oportunidad de tener una audiencia en la que pueda restaurar su reputación dañada.

"Creo que tengo derecho a una audiencia ante este Tribunal donde puedo presentar pruebas, incluidos testigos, y puedo confrontar e interrogar a cualquier testigo en mi contra para impugnar mi despido y restaurar mi reputación", dijo en la declaración jurada.