Ex-Oficial de policía de New Haven enfrenta cargos criminales tras uso de fuerza

Un ex oficial de policía de New Haven enfrenta cargos criminales después de una investigación de uso de fuerza, confirmó el martes la Oficina del Fiscal del Estado Principal.

Ex oficial Jason Santiago fue despedido en junio después de ser acusado de usar fuerza excesiva mientras respondía a una llamada en diciembre pasado. Fue arrestado por el Fiscal General del Estado por una orden de acusación de asalto en tercer grado y violación de paz en segundo grado.

"El DCJ descubrió que las acciones del señor Santiago merecían su arresto y enjuiciamiento", escribió el abogado jefe del estado Richard Colagelo Jr. Las acciones de este oficial, una vez que el sospechoso estuvo bajo custodia, excedieron su autoridad y violaron su entrenamiento y la ley de Connecticut ".

En el video de la cámara del cuerpo policial del incidente de diciembre, se puede ver a Santiago deteniendo a un hombre después de una lucha. Se ve a Santiago pateando a un hombre en la ingle mientras el hombre está en el suelo esposado, y luego lo levanta.

En el video, se escucha a los oficiales decir que el hombre escupió en dirección a Santiago. Entonces se ve a Santiago golpeándolo en la cara.

La Junta de Comisionados de Policía de New Haven votó para terminar Santiago. En ese momento, un abogado del sindicato policial argumentó que Santiago cometió un error y debería ser disciplinado, no despedido.

En la reunión que determinó su terminación, Santiago habló sobre sus ocho años con el departamento, destacó sus logros y expresó su pesar por lo que él llama una decisión de una fracción de segundo.

La Unión de Policía de New Haven había planeado apelar la decisión.

Santiago fue liberado con la promesa de comparecer y se presentará ante el tribunal el 9 de septiembre.

Se descubrió que otro oficial violó las reglas del departamento durante la misma llamada y fue puesto bajo licencia.

Los oficiales de policía de New Haven dijeron que el otro segundo oficial no tuvo oportunidad de detener a Santiago y que no fue cómplice, pero que violó tres políticas del departamento. Esas tres políticas no implicaron el uso de la fuerza, según un informe de asuntos internos sobre la investigación.

El segundo oficial fue suspendido por 15 días, que es la cantidad máxima que se le permitió al jefe instituir.

Reyes dijo que le hubiera gustado ver a los oficiales desescalar la situación. Agregó que hay mucho que aprender del video, y el departamento lo hará.