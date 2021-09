Ex policía estatal de Mass. acusado de patear en la cabeza a conductor durante parada de tráfico del 2019

Un ex policía del estado de Massachusetts enfrenta un cargo de agresión con un arma peligrosa por presuntamente patear a un hombre esposado en la cabeza durante una parada de tráfico en la Interestatal 93 en Boston en 2019, dijeron las autoridades el jueves.

Paul Conneely fue acusado formalmente por un gran jurado en el condado de Suffolk el jueves y comparecerá ante el tribunal para enfrentar el cargo el 29 de octubre, anunció la oficina de la procuradora general de Massachusetts, Maura Healey.

La policía estatal remitió a los fiscales al caso, en el que el automóvil de Conneely y un vehículo presuntamente robado se estrellaron durante una parada de tráfico el 22 de febrero de 2019, dijeron los fiscales.

Después de que Conneely ayudó a esposar al conductor, que había salido del vehículo con las manos en alto, se había tendido en el suelo y se había puesto las manos detrás de la espalda, el policía "levantó el pie derecho y pateó al conductor. la parte de atrás de la cabeza mientras usaba sus botas emitidas por la Policía Estatal de Massachusetts ", escribieron los fiscales en un comunicado.

No quedó claro de inmediato si Conneely, un hombre de 51 años de Boston, tenía un abogado que pudiera hablar sobre los cargos.

El conductor no fue identificado y los fiscales no compartieron su condición después del incidente. Los fiscales tampoco dijeron cuándo Conneely dejó la fuerza; The Boston Herald informó en junio que había sido despedido deshonrosamente.