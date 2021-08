Ex presidente Obama reduce su fiesta de cumpleaños en Mass. tras aumento de casos de COVID-19

El ex presidente Barack Obama está reduciendo "significativamente" su fiesta de cumpleaños número 60 para este fin de semana en Martha’s Vineyard.

Se esperaba que asistieran cientos de invitados, incluidas muchas estrellas de Hollywood, funcionarios de la administración Obama y donantes demócratas. Algunos invitados ya habían llegado a la isla, informó el New York Times, días después de que el presidente Joe Biden admitiera que la pandemia ha resurgido.

Pero las tendencias recientes llevaron a un cambio de planes de última hora.

"Debido a la nueva propagación de la variante delta durante la semana pasada, el presidente y la señora Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solo a familiares y amigos cercanos. El presidente Obama agradece que otros envíen sus deseos de cumpleaños desde lejos y espera ver gente pronto", dijo Hannah Hankins, portavoz de Obama, en un comunicado a NBC News el miércoles por la mañana.

El cambio también se produce después de que surgieron documentos internos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que muestran que la variante delta es tan contagiosa como la varicela y puede ser más peligrosa que otras versiones. Los funcionarios de salud de EE. UU. Ahora están considerando cambiar los consejos sobre cómo la nación combate el coronavirus.

El gobernador Charlie Baker calificó el martes la reunión como una mala idea, ya que los casos de coronavirus continúan aumentando. Se le preguntó a Baker sobre los informes de que el 44to presidente planeaba organizar una fiesta de cumpleaños número 60 para él mismo con casi 700 invitados y personal en la propiedad de su familia en Martha's Vineyard.

Se suponía que la fiesta se llevaría a cabo al aire libre y de acuerdo con las pautas de salud pública, según Hankins. Según los informes, todos los invitados debían presentar pruebas de COVID negativas antes de poder ingresar.

Baker dijo que no fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Obama, "pero puedo decirles que si me hubieran invitado me habría negado porque creo que 700 personas en un evento como ese no es una buena idea".

El cumpleaños real de Obama es hoy, 4 de agosto.