Exdirector de centro recreativo de Providence sentenciado por abuso de menores

Los fiscales dijeron el viernes que un hombre de Cranston fue sentenciado a cumplir nueve años de prisión por abuso de menores.

El fiscal general Peter Neronha dijo que Manuel Núñez, de 44 años, no refutó tres cargos de abuso de menores en segundo grado. Núñez también tendrá que registrarse como delincuente sexual y asistir a consejería para delincuentes sexuales, informa WJAR.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los fiscales dijeron que Núñez abusó sexualmente de una niña menor de 14 años en varios lugares de Providence el año pasado.

La madre de la niña se presentó en marzo de 2021 para denunciar que su hija había sido agredida. Los fiscales dijeron que Núñez admitió haber abusado sexualmente de la niña.

“El grado de coraje demostrado por este niño al presentarse y denunciar la agresión sexual por parte de este acusado, alguien que debería haberlo hecho y que se presentó como un adulto ‘de confianza’, no puede ser exagerado”, dijo Neronha en un comunicado. “Estoy profundamente agradecido con ella y su familia por garantizar que este acusado ya no estará en condiciones de dañar a otros”.

La policía dijo que la niña participaba en una liga de baloncesto juvenil patrocinada y dirigida por Núñez.

Una mujer falleció en el complejo de apartamentos The Villages at Falls Church en Seven Corners luego de que supuestamente un hombre irrumpiera en su residencia, la apuñalara y le prendiera fuego. Sus amigas levantaron un altar en su honor. La policía ya tiene en custodia a una persona de interés.

Núñez fue despedido de su trabajo como director del Centro Recreativo John Rollins en Providence por las acusaciones. No puede tener contacto con su víctima.