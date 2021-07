Expertos en salud pendientes a aumento de casos de coronavirus en Connecticut

Los líderes de salud están atentos a la tasa diaria de infección por COVID-19 y al ligero aumento de casos en Connecticut. Hasta el miércoles, el estado reportó una tasa de casos positivos del 1.95%, una ligera caída respecto a la tasa de infección del 2.71% del martes.

El mensaje común de los líderes de salud es que aún no estamos completamente fuera de peligro gracias a las nuevas cepas de COVID-19 que están provocando un pequeño aumento en las tasas de infección.

"Debemos prestar atención a esto porque queremos estar a la vanguardia a medida que avanza", dijo el Dr. James Cardon, director clínico de Hartford Health Care.

La variante delta es ahora la variante dominante en el estado, según el Departamento de Salud. El Dr. Matthew Cartter, epidemiólogo estatal del DPH, dijo que desde febrero, el 90% de las personas que fueron hospitalizadas con COVID-19 no estaban vacunadas.

"Sabemos que las vacunas funcionan y protegen. Lo que más nos preocupa e interesa es prevenir las hospitalizaciones y las muertes", dijo Cartter. "Incluso si está completamente vacunado y contrae esta infección, significa que es mucho menos probable que sea hospitalizado y mucho menos probable que muera".

Los líderes médicos recomiendan que el público utilice medidas preventivas en determinadas situaciones.

"Restaurantes, supermercados y centros comerciales porque simplemente no conoce el estado de las personas que lo rodean", dijo el Dr. Syed Hussain, director clínico de Trinity Health de Nueva Inglaterra. "Hemos recorrido un largo camino. Es importante que no desperdiciemos el progreso que hemos logrado".

El gobernador Ned Lamont dijo que estaba considerando nuevas restricciones de viaje a la luz del aumento del número en todo el país, pero no se han tomado decisiones.

"Todos estamos en una región donde nuestra tasa de infección es baja y nuestra tasa de vacunación es alta. Algunos de estos otros estados se encuentran en una situación muy diferente. No hemos tomado ninguna decisión al respecto y probablemente sea más fácil si lo hacemos". con los otros estados ”, dijo, y agregó que estaba hablando con gobernadores vecinos.

En perspectiva, la tasa de positividad del estado la semana pasada estuvo entre 1.2% y 1.5% según datos del DPH.

"No quiero crear alarma o miedo, sin embargo, es importante prestar atención a la seriedad. No minimice los impactos de este virus, aunque parezca que ha retrocedido", dijo Cardon.

Los líderes de salud dijeron que no es una mala idea seguir usando una mascarilla si estás en un ambiente interior lleno de gente o cerca de personas que no conoces. Están pidiendo a los que no están vacunados que se vacunen.