Expertos: nueva cepa del COVID-19 detectada en Reino Unido ya podría estar en EEUU

Las nuevas cepas de coronavirus potencialmente más contagiosas que se informan en Gran Bretaña y Sudáfrica ya podrían estar en Estados Unidos, según expertos en enfermedades infecciosas en Massachusetts.

"No puedo imaginar que no sería así", dijo la Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital Tufts Medical Center. "¿Esperaría ver esa variación en EEUU? Por supuesto. La gente viaja todo el tiempo. Yo esperaría ver eso".

Los funcionarios de salud en el Reino Unido han dicho que la nueva cepa parece infectar a las personas con más facilidad que a otras. Pero los expertos locales dijeron que no está claro si la nueva cepa realmente se está propagando más rápidamente, o si la variación ocurrió en un momento en que la gente se está volviendo laxa con las precauciones contra el coronavirus y se está reuniendo con más frecuencia.

"Realmente no sabemos si esto es el huevo o la gallina, la causa o la correlación", dijo el Dr. Mark Siedner, epidemiólogo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Massachusetts. "Es demasiado pronto para saber si esto es más contagioso".

Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson anunció nuevas restricciones de viaje el sábado debido a la nueva cepa que dijo es hasta un 70% más transmisible que la anterior. Desde entonces, países como Italia, Alemania, Canadá e Israel han prohibido los vuelos desde el Reino Unido para tratar de limitar cualquier propagación.

"Si fuera más contagioso, obviamente eso podría significar un aumento aún más pronunciado en los casos en que la tensión se vuelve predominante, que es la razón para cerrar los viajes entre el Reino Unido y otros países", dijo Doron, y agregó que una prohibición temporal de viajes de el Reino Unido a los EEUU estaría garantizada en este momento.

Pero dado que las fronteras permanecen abiertas tanto en Estados Unidos como en la mayor parte del mundo, Siedner dijo que "nadie" se sorprendería al ver la tensión en este país.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, solicitó a tres aerolíneas que transportan personas desde Inglaterra a su estado diariamente que se aseguren de que los viajeros tengan una prueba COVID-19 negativa antes de partir. Cuando se le preguntó el lunes si estaba considerando una pregunta similar en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo que MassPort está esperando orientación de la Administración Federal de Aviación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

"Esperamos y anticipamos que obtendremos una respuesta sobre eso en breve", dijo.

Si la nueva variante se convierte en la cepa dominante de coronavirus en todo el mundo, Sneider dijo que sería "cuestión de tiempo" antes de que llegue a Estados Unidos, aunque señaló que hasta el momento no ha habido informes al respecto.

Los científicos no podrían ver cambios genéticos en el virus a partir de una prueba de frotis nasal promedio. Ese tipo de estudio requiere pruebas de laboratorio avanzadas, una vigilancia que está en curso en los EE. UU., Según el Dr. Paul Sax, director clínico de la división de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital.

"No me sorprendería si obtenemos información preliminar dentro de la próxima semana o dos", dijo Sax sobre la nueva cepa. "No me sorprendería en absoluto que se comience a realizar epidemiología molecular en torno a muestras de virus en todo el país".

Los tres expertos en enfermedades infecciosas con sede en Boston estuvieron de acuerdo en que, independientemente de las implicaciones de esta nueva cepa, es probable que la vacuna no sea ineficaz.

"Lo que sabemos sobre esta cepa y la vacuna es que las vacunas continuarán protegiendo contra esta cepa y la anterior, así que esa es la buena noticia", dijo Sax. "Las implicaciones de la facilidad con la que se propaga frente a lo que va a suceder aquí en los EE. UU. Es muy pronto para decirlo. Es algo que debemos seguir observando de cerca y dejar que los virólogos hagan la investigación adecuada".

Dado que los virus evolucionan naturalmente a medida que se mueven a través de la población, los miembros de la comunidad científica y de salud pública no se sorprendieron particularmente al ver un cambio en la composición de COVID-19. Se han observado nuevas variantes, o cepas, del virus que causa COVID-19 casi desde que se detectó por primera vez en China hace casi un año.

Incluso si la nueva cepa resulta ser más contagiosa, los expertos dijeron que la guía probablemente seguirá siendo la misma: use una máscara, lávese las manos y mantenga una distancia social adecuada.

"De alguna manera, deberíamos tomar esto como un hallazgo positivo de que estamos buscando este tipo de cambios. Podemos usar hallazgos como este para asegurarnos de que estamos respondiendo a la pandemia de manera adecuada", dijo Siedner. "Mientras tanto, esto no cambia lo que sabemos sobre los principios del virus. Necesitamos protegernos mientras esperamos que surja la vacuna. No importa cuán contagioso sea esto, esas son las cosas que podemos hacer para mantenernos mutuamente seguros."