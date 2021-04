Expertos: requisitos de mascarillas podrían ser eliminados pronto

Expertos médicos en Nueva Inglaterra sugieren que pronto podría ser lo suficientemente seguro para que los estados eliminen los requisitos de las mascarillas cuando estén al aire libre.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, tuiteó el domingo que aún se debería exigir el uso de máscaras en el interior, pero dijo que las infecciones al aire libre son raras y tienden a ocurrir cuando grandes grupos se reúnen en espacios confinados para largos períodos de tiempo, informa el Boston Globe.

"Creo que es bastante seguro andar sin máscara, especialmente en grandes partes del país donde las cifras de infección están bajo un control razonable", dijo en CNN.

El Dr. Paul Sax, director clínico de enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women en Boston, también estuvo de acuerdo el lunes en que podría ser el momento de levantar los mandatos, especialmente en lugares donde las personas pueden distanciarse de manera segura.

“Las transmisiones no ocurren entre individuos solitarios que van a caminar, que se cruzan transitoriamente en la calle, o una pista para correr”, dijo en una publicación de blog en el sitio web New England Journal of Medicine. "Ese motociclista que pasa zumbando sin una máscara no representa ningún peligro para nosotros, al menos desde la perspectiva de un virus respiratorio".

Sax enfatizó de manera similar que las regulaciones sobre máscaras de interior deben persistir, al menos hasta que se vacune a más personas.