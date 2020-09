Extienden programa de ayuda alimenticia en Chelsea

La ciudad de Chelsea extendió la distribución de alimentos del programa Chelsea Eats hasta el 24 de septiembre.

Debido a que la Ciudad recibió más solicitudes de las que puede financiar, la ciudad realizará una lotería para seleccionar a los beneficiarios. Se dará preferencia a familias con niños, residentes discapacitados, veteranos, personas mayores de 65 años, hogares que no son elegibles para otras formas de asistencia del gobierno y los residentes más desfavorecidos económicamente.

Las despensas de comida de la ciudad, estarán disponibles de 9 a.m. al mediodía en los siguientes lugares.

Lunes - Early Learning Center (Shurtleff St. entrance)

Martes - Bellingham Hill Park (100 Bellingham St.)

Miercoles - Washington Park (Pratville)

Jueves - Chelsea Square (Broadway cerca del cuartel de la Policía)

Viernes - Mary C. Burke Complex Parking lot (300 Crescent Ave)

El programa está disponible para los residentes de Chelsea con ingresos familiares de hasta el 30% de los límites de ingresos medios del área, cifra que refleja el ingreso real de muchos residentes de Chelsea. El programa es abierto solo a residentes de Chelsea y dará prioridad a aquellos que no son elegibles para beneficios públicos. El estado migratorio de los solicitantes no importa y la regla de carga pública no se aplica a este programa, dijo la ciudad.

Los criterios de elegibilidad del programa son los siguientes:

Ser residente de Chelsea.

Enviar una solicitud completa.

Su solicitud debe certificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con los ingresos, bienes y beneficios públicos del hogar.

Los ingresos de su hogar deben ser iguales o inferiores al 30% del ingreso medio del área según el HUD (AMI por sus siglas en inglés).

El programa realizará un estudio entre septiembre y enero de 2021 para medir el impacto que ha tenido hasta el momento. Este estudio consistirá en una breve encuesta mensual.

Todas las respuestas de la encuesta son anónimas y confidenciales, y quienes participen en la encuesta recibirán una tarjeta de regalo de $20 después de completar cada encuesta. Todos los solicitantes recibirán una carta, una postal y un mensaje de texto invitándolos a unirse a la encuesta.

La participación en el estudio es completamente voluntaria y puede retirarse del estudio en cualquier momento.

Si tienen preguntas o dudas, los residentes pueden llamar al 617-466-4209 o enviar un correo electrónico a lalvarez@chelseama.gov

