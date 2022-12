Extraña sustancia en polvo, parecida a fentanilo, es hallada en escuela de Revere

Una sustancia en polvo, que podría ser fentanilo, fue hallada en una escuela de Revere, Massachusetts, situación que provocó el inicio de una investigación policial y la acción de la administración del distrito.

Los líderes del distrito le dijeron a NBC10 Boston que todo lo que saben es que la sustancia encontrada en Revere High School era un polvo. Un oficial de recursos escolares sospechó que podría ser fentanilo, escribió en un comunicado la superintendente de Revere Public Schools, la Dra. Dianne Kelly.

El fentanilo es un opioide sintético fuerte que, cuando se toma en dosis altas o en combinación con otras drogas o alcohol, puede ser mortal.

La policía envió el polvo al laboratorio estatal para que lo analicen y determinen exactamente qué es.

El distrito escolar ahora está trabajando con el Revere Department of Substance Use Disorder and Homeless Initiatives para planificar programas educativos para estudiantes y familias, así como para la comunidad de Revere en general.

"Actualmente estamos investigando este incidente con la ayuda de la Policía de Revere... Estamos trabajando con el departamento de policía para planificar los próximos pasos para garantizar que no haya drogas en nuestras escuelas", escribió la Dra. Kelley en su declaración. No se ha aclarado exactamente cuándo volverán los resultados de las pruebas de laboratorio estatales.