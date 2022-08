Fallece niño de 4 años que cayó de ventana de cuarto piso en Boston

Un niño que cayó desde una ventana del cuarto piso en Boston la semana pasada murió el miércoles, dijeron las autoridades.

El niño de cuatro años se encontraba en estado crítico, luchando por su vida tras caer de la ventana de un edificio el pasado miércoles por la tarde en la frontera entre los barrios de Dorchester y Roxbury.

El niño estaba jugando en su habitación y aparentemente pudo abrir una puerta sobre la ventana, dijo su madre, Erica Moon, a Telemundo Boston. Ella dijo que escuchó un fuerte estruendo y se dio cuenta de que su hijo, Isaak, se había caído a la acera desde el último piso.

"Mi hijo estaba en la habitación jugando", dijo Moon. "Tiene autismo, así que le he estado diciendo a la gente que no podemos estar en el cuarto piso, no tiene sentido del peligro. Ni siquiera habla. Abrió la puerta que bloquea mi ventana. Y abrió la ventana y se asomó, y boom.

Las caídas son una de las principales causas de lesiones en los niños. Los padres pueden instalar protectores de ventanas, mantener muebles como camas lejos de las ventanas y abrir las ventanas desde arriba hacia abajo para tratar de evitar que su hijo se lastime.

La policía de Boston y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk están investigando para obtener más información sobre lo que sucedió exactamente.