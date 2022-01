Fallecen dos personas tras incendio y tiroteo en New London

Dos personas murieron después de un incendio y un tiroteo en New London el miércoles por la noche.

La policía respondió al informe de disparos en el área de Granite Street y Williams Street alrededor de las 8 p.m.

Antes de llegar a la escena, se les dijo a los oficiales que también había un incendio en 48 Granite Street.

Una vez en el lugar, la policía comenzó a evacuar el edificio de apartamentos.

Dos personas fueron encontradas en el edificio en llamas. Uno murió en el lugar, según la policía. El segundo fue llevado al Lawrence and Memorial Hospital, donde más tarde esa persona fue declarada muerta.

No está claro cómo murieron las dos personas o si el tiroteo y el incendio están relacionados.

Los investigadores están trabajando para identificar a las dos víctimas y notificar a sus familias.

Un oficial de policía de New London también fue llevado al hospital y tratado por inhalación de humo. El oficial fue puesto en libertad más tarde.

La policía de New London está siendo asistida en la investigación por la Unidad de Delitos Mayores de la Policía del Estado de Connecticut, la Unidad del Jefe de Bomberos de la Policía del Estado de Connecticut, el jefe de bomberos de New London y la Oficina del Fiscal del Estado de New London.