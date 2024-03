Familia busca justicia para perro que habría sido brutalmente atacado por hombre de Burlington

Un hombre de Burlington, Massachusetts, acusado de crueldad animal, compareció a través de Zoom en el Tribunal de Distrito de Woburn el miércoles mientras la familia del perro víctima, llamada Gigi, pide justicia para ella.

El padre de John Romano Jr., de 69 años, estaba paseando a Gigi con una correa en el embalse Mill Pond justo detrás de su casa a principios de diciembre, cuando dos perros desatados comenzaron a pelear con ella. Fue entonces cuando supuestamente el atacante acusado, que andaba en una bicicleta de montaña negra, supuestamente golpeó al hombre de 69 años y atacó y golpeó violentamente a su perro, dijo la policía.

"No había nadie alrededor, solo él y ella", dijo John Romano Jr., hijo del hombre que paseaba a Gigi a Telemundo Nueva Inglaterra. "No lastimas a mi familia de esa manera. No dejas que un hombre adulto y un perro sangren. Simplemente no está bien".

Austin Beliveau Jr., de 45 años, está acusado de romperle la mandíbula, la nariz y arrancarle varios dientes. Llamó al Tribunal de Distrito de Woburn junto con su abogado, Kevin Mullen, a través de Zoom el miércoles.

Mullen no respondió a las solicitudes de comentarios. La audiencia previa al juicio fue pospuesta por segunda vez mientras los fiscales esperan la documentación del veterinario para su cirugía reconstructiva facial de emergencia.

"Sólo antes del juicio, antes del juicio, antes del juicio", dijo Romano Jr. "Ellos tienen el informe policial. Nosotros tenemos las pruebas. Sabemos lo que pasó. Terminemos con esto de una vez".

Gracias a la ayuda de la comunidad, Gigi ahora tiene un gran patio cercado, cámaras de seguridad, muchos juguetes e incluso un retrato dibujado por la artista Paula Anastasi-Buehler, de Melrose, quien donó la pieza.

"Es un hermoso boceto de Gigi que vamos a colgar en la casa. Lo estoy enmarcando ahora mismo", dijo Romano Jr.

Su tercera audiencia previa al juicio se fijó para el 10 de abril, que es el cumpleaños del padre de John.