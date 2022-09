Familia colombiana de Fitchburg lucha por no ser deportada

Cartas amenazantes, un secuestro y tortura, esas son las pruebas presentadas por una familia de Colombia a las autoridades migratorias de Estados Unidos a la hora de solicitar asilo, sin embargo, dice que la respuesta de las autoridades fue separarlos.

En algunos casos, los solicitantes de asilo ya han tenido una estadía no autorizada en los Estados Unidos y esos los pone en la línea de la deportación express.

Sin embargo, esta familia, que llegó hasta Fitchburg, Massachusetts, dice que ésta es la primera vez que llegan al país.

Maria y su familia recibían cartas como sentenciando a muerte con nombre y apellido, y dicen que la amenazas son consecuencia de su trabajo comunitario en Bogotá, donde se convirtieron en el blanco de grupos armados.

“A la iglesia llegaban las amenazas y tomamos la decisión de venirnos a ese país, pensando que nos brinden ese apoyo", dice Andrés Martinez, solicitante de asilo.

La recepción no fue lo que esperaban, la familia de cinco fue separada en la frontera sur de Estados Unidos, tres fueron liberados, dos están en línea para la deportación

“A mi paá, no les quisieron dejar presentar las pruebas, que nosotros hicimos llegar desde acá pero no se las dejaron presentar" dice Tatiana León, solicitante de asilo.

Esta situación de acuerdo a expertos, se repite cada vez más en las cortes.

“La mayoría llega con evidencia sólida como reportes de policía, denuncias, reportes médicos que dice que son víctimas de violencia y el gobierno no escucha, decide separar familias e iniciar deportaciones express." dice Janet Moreno, abogada de inmigración.

“Yo he visto a abogados buenísimos que han salido casi llorando de la corte, pero simplemente el juez dijo que no, que no había caso", dice Vilma Galvez de la Agencia Alpha.

La demanda de asilo se ha elevado exponencialmente, provocando atrasos de años. Mucho dependerá de la discreción del juez, y de qué tan preparado esté el solicitante de asilo

En materia de migración el gobierno no paga por representación legal, cada persona tiene la obligación de buscar sus propios recursos o buscar un abogado pro bono, lo cual es sumamente difícil y más si estás en detención.

Tres miembros de esta familia, están libres y con citas pendientes en sus casos, los otros dos siguen recluidos y aparentemente esta tarde, les ofrecieron la deportación express.