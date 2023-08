Familia de hombre asesinado a tiros por policía en West Hartford cuestiona tiroteo

La familia de un hombre asesinado a tiros por un oficial de policía de West Hartford, Connecticut la semana pasada realizó una conferencia de prensa el lunes por la tarde para abordar el tiroteo y dijeron que están devastados.

Los abogados que representan a la familia de Mike Alexander-Garcia realizaron una conferencia de prensa con la familia a las 2 p.m.

Durante la conferencia de prensa, la familia dijo que Alexander-Garcia luchó contra la adicción, pero que no merecía morir.

La Oficina del Inspector General identificó a Alexander-Garcia como el sospechoso asesinado a tiros por el oficial de West Hartford, Andrew Teeter, el martes pasado.

Alexander-Garcia, de 34 años, fue una de las dos personas que huyeron de la policía en un Hyundai Elantra robado en New Britain Avenue cerca de Westfarms, según el inspector general.

El automóvil robado finalmente chocó contra otros dos vehículos y quedó inutilizado en la intersección de New Britain Avenue y South Street.

Alexander-Garcia intentó sin éxito robar dos vehículos diferentes antes de chocar contra un área de servicio en Town Fair Tire en 980 New Britain Avenue y saltar a un Toyota Rav4, dijo el inspector general en su informe de estado preliminar.

Los oficiales fueron llamados a una investigación en New Britain Avenue cerca de New Park Avenue alrededor de las 5:00 p.m.

El oficial de West Hartford, Andrew Teeter, siguió a Alexander-Garcia al área de servicio con su compañero K9 y desplegó al perro en el Toyota en un esfuerzo por arrestar al sospechoso.

El oficial de West Hartford, Andrew Teeter, siguió a Alexander-Garcia al área de servicio con su compañero K9 y soltó al perro en el Toyota para tratar de arrestar a los sospechosos.

Teeter luego se subió al lado del pasajero delantero del Toyota para detener a Alexander-Garcia.

Fue entonces cuando Alexander-Garcia retrocedió en el SUV fuera del área de servicio de la cauchera con el oficial Teeter y el K9 todavía adentro y trató de huir, según el informe.

El SUV golpeó a otros dos vehículos, incluida la patrulla de policía de Teeter cuando Teeter le seguramente a Alexander-García que se detuviera.

El oficial Teeter disparó varios tiros, impactando a Alexander-Garcia y el SUV se estrelló contra un poste de electricidad al otro lado de la calle de Town Fair Tire, según el informe.

Alexander-García fue llevado al hospital donde murió más tarde.

En un nuevo comunicado, el abogado Ken Krayeske dijo que Alexander-Garcia estaba desarmado durante el incidente y que el incidente podría haberse resuelto con fuerza no letal.

En un comunicado a los medios el lunes por la tarde, la familia de Alexander-García dijo que el sistema le falló y que no era una persona violenta. Dijeron que no están defendiendo sus acciones, pero no era una mala persona y quieren justicia.

Antes de la conferencia de prensa del lunes, el jefe de policía de West Hartford, Vernon Riddick, emitió un comunicado sobre el incidente.

"Esta fue una situación peligrosa que involucró múltiples intentos de robo de vehículos y animo al público y a los medios a revisar todos los detalles", dijo el jefe Riddick.

El oficial Teeter sufrió una costilla rota y varias laceraciones en la cabeza, según el inspector general. El perro policía no resultó herido.

El segundo sospechoso, Lyle Solsbury, fue detenido rápidamente en la calle de Town Fair Tire.

La Oficina del Inspector General, la policía estatal y la policía de West Hartford están investigando el tiroteo fatal.